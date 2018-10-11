抗議水利法修法違憲 10水利會連署陳情

2018年10月11日 12:05 中時 游昇俯

農田水利會兩年後將改成公務機關，由農委會研擬「農田水利法草案」預告亦將於21日到期。農田水利法草案專案研究顧問陳昭南今（11）日攜帶全國10位農田水利會長連署，赴農委會陳情，盼「農田水利法草案」修法照顧農民權益。他並批評草案內容擬定草率，犧牲農民權益，直指政府作法「違憲」，大開民主倒車。

陳昭南直批，此次修法沒有照顧到農民權益，講得好聽是要擴大灌區，沒有水是要怎麼擴大灌區？政府還強迫農民在第一期作休耕，第一期稻作是最優良的，只為了官員於四、五月視察時，水庫是滿的，就犧牲農民的權益，休耕有什麼道理？

陳昭南質疑，水權應該在農民手上，政府拿去對嗎？未來水權收歸改制的「農業部農田水利署」，只是名字改了，缺水問題有辦法處理嗎？灌溉用水問題在於水質，水質是經濟部、環保署在管，水利會改成公務機關就有辦法做嗎？

他痛批，從李登輝時代就在講要改成公務機關，但一直沒改成，無法改制的原因政府都不敢講，現在講好聽要「擴大灌區」，都是在騙人。最大的原因就是因為違憲，水利會百年多來的財產收歸國有，本來是農民自己在運作，現在收回來，再另立一個特別基金支援保護，「不是脫褲子放屁嗎？」

「法律牴觸憲法是無效的，陳昭南說，草案第43條還說未及時修法，授權行政院以行政命令訂之，立法是立委職責，「能夠這樣幹嗎？」政黨不能為了自己的利益，影響158萬農民權益。他痛批，水利會本來是直選，改成公務機關不選舉是大開民主倒車，農會是間接選舉，為什麼就不敢改？

陳昭南強調，此次連署不反對水利會改制公務機關，而是反對修法草率。針對草案修法問題，此次共有包括桃園、北基、台中、彰化、南投、台東、石門、苗栗及台北市瑠公、七星等十個水利會連署。陳昭南說，桃園水利會為主要推動者，但同為民進黨籍會長的宜蘭、屏東、高雄水利會，為避免立場尷尬，並未請他們連署。

(中時 )