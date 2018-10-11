台正式進入高齡社會！平溪8旬長老傳承鑼鼓陣文化

2018年10月11日 11:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人說家有一老，如有一寶！據內政部統計，內政部今年宣告，台灣老年人口突破14% ，全國65歲以上老年人口占總人口比率在今年3月底達到14.05％，也就是說，7個人中就有1個是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」。雖說資深長者可能體力沒有年輕人好，但他們智慧與能力仍是讓人尊崇的。溪區紫東社區在地鑼鼓陣文化，在80多歲的鑼鼓陣耆老的帶領下，重現四、五十年前村莊間熱鬧的鑼鼓陣文化，讓消失已久的文化能由社區裡的年輕一代將技藝傳承下去。

平溪區紫東社區為新北市所輔導的農村再生社區，位於台106線旁往番子坑農路上，在四、五十年前社區內好幾個村落共有多達十幾個鑼鼓陣，但近年來由於人口外流與老化，鑼鼓陣已於社區內消失殆盡。

三年多前社區居民在討論後決定重現小時候傳統熱鬧的文化，由高齡80多歲的陳金榜師傅，帶領社區成員傳承鑼鼓陣文化。陳師傅從10幾歲便加入鑼鼓陣當鼓手，至今已經70多年。鑼鼓陣以鼓為中心，藉由敲打時的節奏輕重快慢，如同交響樂團的指揮般帶領整個樂團，鑼鼓陣包含通鼓、大小鑼、鈸，至少需6人2年以上時間練習，默契才算成熟，演奏起來拍子組合千變萬化。

平溪區紫東社區理事長潘水柳表示，為了傳承在地鑼鼓陣文化，藉由農村再生計畫的持續推動，這三年多來在陳師傅的帶領下，社區成員也已到2、30人，約有一成小學生、二成青壯年及七成長者都訓練得相當有成效，也凝聚了向心力，而最主要的鼓手後續由60多歲賴杉傳、潘水柳及40多歲潘俊清傳承接棒，未來也將結合鄰近平溪國小的小朋友一同來學習這項技藝，以傳承地方文化，不要讓這項傳統技藝消失在這一代。

(中時電子報)