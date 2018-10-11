高雄》北漂影片延燒 韓國瑜：放馬過來

2018年10月11日 13:10 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底高雄市長選戰，進入白熱化階段，日前民進黨高雄市長候選人陳其邁找10位同黨籍立委組成總幹事團，反嗆國民黨高雄市長候選人韓國瑜才該斷政治奶水，韓11日出席計程車聲援記者會說，台中的民進黨立委今在立法院也跳出來修理他，他預估將有40個立委攻擊他，這已經不是10個小矮人了，是「阿里巴巴與40大盜」，還說，「沒關係放馬過來，他會等陳其邁」。

韓國瑜說，針對「政治斷奶」議題，每一個候選人的主體性一定要出來，如果候選人躲在一群人後面，不敢挺身而出，高雄市民會質疑他，韓預估台中的民進黨立委今也跳出來修理他，他預估要40個立委攻擊他，這已經不是7個10個小矮人了，是「阿里巴巴40大盜」，還說沒關係放馬過來，他會等陳其邁。

他還說，「清者自清、濁者自濁」，希望陳其邁能挺身而出，告訴高雄市民要做甚麼，不要只躲在後面。他也一樣，很清楚告訴高雄市民他們要做甚麼，希望高雄市民能支持他，這才是光鮮亮麗的選舉。

另外，對於近期和館長直播導致臉書帳號被鎖，他也希望台灣人民能睜大眼睛看看執政黨手上權力這麼多，到底都在做甚麼事。

媒體追問，他今天參加「小黃司機挺你」有何看法？韓國瑜說，各行各業真的過得非常辛苦，今天是計程車行業發出吶喊，希望能振興高雄的經濟、讓更多觀光客來，計程車只是其中一個代表，其實很多行業都非常辛苦，希望能把這樣的聲音烘托出去，讓高雄的經濟能更增強。

(中時電子報)