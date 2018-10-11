綠委問陸國僑辦主任是誰？ 僑委會委員長吳新興一問三不知

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大陸國務院僑務辦公室今年初併入中共中央統戰部，並且由統戰部副部長許又聲兼任國僑辦主任。不過，民進黨立委邱志偉今詢問對岸國僑辦主任由誰擔任時，僑委會委員長吳新興卻一問三不知，還看向幕僚問「現在國僑辦主任是誰？」

立法院外交及國防委員會今天邀僑委會進行業務報告並備質詢。對於大陸國僑辦併入中共中央統戰部後，對台僑務工作影響，吳新興向媒體表示，他們有所謂的統戰組織，在海外舉辦反獨促統。

吳新興強調，，中國大陸對海外僑胞的統戰工作，數十年來沒有停止過，也不是這兩年才嚴重，是持續性作為，「中國大陸1949年後沒有一天對中華民國友好。」

不過，當邱志偉今質詢時，詢問大陸國僑辦新任主任是誰？吳新興起初回應，國僑辦現在跟中共中央統戰部併在一起。

隨後，邱再追問，對岸現在國僑辦主任是誰？吳卻看向幕僚說，「現在國僑辦主任是誰？」邱當場批評，「你都不知道，3月才換」，吳趕緊回應，「我印象中好像五月派了新的」，幕僚緊急遞上資料。

邱志偉不耐直接說，「許又聲」；吳才趕緊確認。邱說，許又聲3月換的，「你還不知道」，他的另一個身份是中共統戰部副部長兼任。

另外，國民黨立委江啟臣質詢時詢問，昨天蔡英文總統國慶演說時使用「中華民國台灣」，今僑委會書面報告也是同樣使用「中華民國台灣」，但以前會寫「中華民國（台灣）」，政府現在「中華民國台灣」是新用法嗎？是否需要使用括號？這意義是不同的。

吳新興回應，「中華民國台灣」這用法，印象中是從李登輝開始使用，中華民國在台灣；口語上會用「中華民國台灣」，但書面用法應該是用「中華民國（台灣）」，這是比較嚴謹用法。

江啟臣追問，所以僑委會的報告用字不嚴謹嗎？吳說，可能因為口語這樣說，所以這樣寫下來。

江啟臣指出，總統府的演講稿也沒有括號，所以吳的說法讓他一頭霧水，吳表示，下次會注意，寫到國名時會用括號括起來。

(中時 )

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