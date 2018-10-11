高雄》綠委指《韓國瑜 幫我回家》剽竊創作 原創者：準備提告

2018年10月11日 12:09 中時 郭建伸

有網友替國民黨高雄市長參選人韓國瑜製作的《幫我回家》影片，昨卻爆出抄襲爭議。綠委何欣純今偕影片創作者張芷菱與律師黃于珊、黃帝穎舉行記者會，痛批這影片剽竊創作，昨下架今又上架更新字幕撇清，根本是此地無銀三百兩。張芷菱表示，當初的影片是抵制國民黨侵害民主，如今卻成為投給韓國瑜的背書影片，她已跟其他創作者討論要提告。

何欣純抨擊，《幫我回家》爆出爭議後昨天下架，但今天又重新上架，並在片頭加上字幕「本影片絕無任何商業與營利用途，影片剪接出處請看說明」，根本是此地無銀三百兩；嚴正要求韓國瑜「踹共」，因為韓欠缺原創者道歉。

張芷菱表示，她拍影片時是成大政治系大三學生，昨天被朋友告知後才知道自己拍的影片被冒用，讓她相當震驚；2012年時馬前政府將總統大選日期訂在大學生期末考同一週，企圖杯葛青年投票，所以她才製作鼓勵大學生投票，萬萬沒想到的是6年後竟然被國民黨作為背書影片。

張芷菱說，她自己也是在台中工作的高雄人，質疑高雄人不能回到高雄工作，不是國民黨長期重北輕南政策影響的嗎？如今韓的支持者移花接木製作影片，呼籲韓國瑜應該提出具體政策，而不是切割這是支持者的個人行為。

律師黃于珊指出，《幫我回家》影片中的1分32秒到2分37秒大量重製成大學生會影片，旁白雖重新配音但一字不差，已經侵害《著作權法》的重製權、改作權、公開傳送權；影片雖強調是非營利目的，但就是為特定政治人物宣傳，引用比例超過2/3，不構成合理使用原則，更讓人誤以為原創作者是支持韓國瑜。

(中時 )