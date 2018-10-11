不滿《小明星》名稱被剽竊 海裕芬曝對Sandy「有敵意」

海裕芬化解對吳姍儒的誤會後，兩人成為了好姐妹 。(圖/海裕芬臉書)

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中時電子報

吳姍儒與吳宗憲父女檔，曾憑《小明星大跟班》奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎，不過這卻引發藝人海裕芬的不悅，她表示《小明星大跟班》節目名稱源自於她的創意，卻一夕之間被奪走，更坦言對這個節目很有敵意。

海裕芬臉書全文。(圖/海芬的大明星小跟班)

海裕芬表示跟吳姍儒照理不可能有交集，但她與父親吳宗憲的新節目定為《小明星大跟班》時，內心一度相當沮喪，因為節目名稱是她取的，更是自己努力多年的節目，讓她懷疑是否沒有家族背景及後台，創意就能隨便被拿走，因此對此節目有些敵意，不過某次春酒場合，吳珊儒不僅主動打招呼，還送上一個熱情擁抱，並對她說：「海芬姊，非常抱歉，我們節目名稱用了妳的創意」，簡單一句話頓時化開敵意，也讓海裕芬坦言：「看似得到所有光環的小女孩，懂得並在乎我的失去，細心貼心如她！家教真好」。

第2次兩人交集則在亞太影展典禮上，海裕芬表示吳姍儒趁廣告時表示「好想吃她的滷味」，這句話讓她笑了出來，也因此交換了聯絡方式，原先認為吳姍儒會如其他說說就罷的朋友，沒想到她竟主動聯繫，在相約聊天過程中，意外得知兩人不僅都是家中大姐，圈內朋友也一樣不多，因此便一拍即合，更大讚吳姍儒是個令人疼得下心的孩子，也期待兩人未來有機會可以一起合作。

(中時電子報)

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