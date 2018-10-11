成年男性頻尿到包尿布 原來是慢性尿滯留

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤說明慢性尿滯留原因。（魏怡嘉攝）

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攝護腺肥大如果同時又頻尿，當心有慢性尿滯留的問題。泌尿科醫師表示，慢性尿滯留患者常不自知，易引起泌尿道感染及膀胱、腎臟功能的損害，而尿道結石、尿道狹窄、長期臥床及服用含有抗組織胺、抗乙醯膽鹼成分的藥物，都是造成尿滯留的原因，提醒病患，如果出現膀胱脹痛排不出尿、極端頻尿又尿不多，要高度懷疑尿滯留的可能，應儘早就醫。

64歲曹先生，攝護腺肥大服藥多年，最近頻尿嚴重幾乎每小時1次，但每次尿量不到100cc，半夜要起來5、6次，檢查發現尿流緩慢且間斷，尿流速僅每秒4cc，膀胱餘尿達480ccc，已是尿滯留狀態。

75歲蕭先生，患有攝護腺肥大，近期頻尿嚴重到須穿尿布，檢查發現尿流更慢，且膀胱餘尿高達514cc，勉強再去尿一次，膀胱餘尿仍有289cc，為尿滯留造成的滿溢性尿失禁。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤表示，這兩個案例已出現嚴重頻尿，卻不自知已經有尿滯留的問題。攝護腺肥大是造成老年男性排尿功能變差的主因，早期僅是排尿變細變慢，膀胱餘尿不多，表示膀胱尚能克服攝護腺的阻力，膀胱餘尿增加則是膀胱排尿功能的末期指標，如果餘尿超過400cc已是尿滯留，須立即導尿。

洪峻澤說，尿滯留可分為急性與慢性，急性者會自覺解不出尿，膀胱漲痛難耐到須掛急診，慢性尿滯留者常不自知，往往發現的很晚，一旦藥物治療效果不足，就需手術治療，不過，慢性尿滯留如果病期太久，已造成膀胱受損，即使手術治療後，仍可能排尿不順，須長期輔助間歇導尿，案例中的蕭先生即是例子，其經手術治療後，每天仍需導尿一次，提醒患者平時留意是否有頻尿問題，及早診治。

(中時 )

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