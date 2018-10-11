MeToo吹向台灣 學生繪畫作品表達拒絕性侵及性騷擾

2018年10月11日 12:15 中時 林志成

「＃Me Too反性侵性騷擾運動」對台灣學生造成影響！教育部今天舉行「台灣女孩日－『女子力無限』海報暨主題標語競賽」頒獎典禮，國小組及高中職組第一名都是以Me Too為繪畫主題，表達「女性不該被性騷擾」、「拒絕身體不當接觸」的想法。

為響應2011年聯合國指定每年10月11日為「國際女童日」，行政院指定這一天為「台灣女孩日」。教育部辦理「台灣女孩日－『女子力無限』海報暨主題標語競賽」，今年收到521件作品，經初審及複審後，國小、國中、高中職及大專等四個學校層級共計44位學生獲獎。

在今天頒獎典禮中，教育部學務司長鄭乃文告訴學生不要被性別框架綁住，譬如今年國慶表演，他對憲兵司令部快閃連機車表演印象深刻，陣中有6位是女性，她們同樣有能力操作每部重達366公斤的重型機車。

今年高中職組第一名是由國立新營高中學生劉亞欣以「反性侵，勇敢說出來」作品獲得，她的畫中，大大的「Me Too」兩個字底下有一張女性驚恐的臉，呼應了全世界的「Me Too」潮流。

劉亞欣說，他從一些新聞報導中，看到許多女生被性騷擾或性侵害，很受震驚，也認為女生不應該遭受如此對待。因此她這張畫，是要表達女性受到性騷擾時的驚恐，並期待各界重視此一議題。

台南市崇明國小六年級的林可惟則以「Me Too－拒絕不舒服的身體接觸」作品獲得國小組第一名，畫中出現一大隻豬公及一個小女孩伸出大手掌，強調「拒絕不舒服的身體接觸」。

林可惟的媽媽表示，可惟讀的是雙語班，平常很喜歡看國外影片及新聞，他看到好萊塢許多女星紛紛站出來支持「Me Too」活動而深受感動，因此決定畫一張畫，表達「如果未經允許，即使是微小的身體接觸，也應該勇敢拒絕」。

國中組第一名由新北市江翠國中葉芊妤以「女孩們 Lets Go」作品獲得，她的畫中是一個大女孩帶著一群小女孩沈浸在數學符號及機器器人手臂中，表達「女生也可以從事科學或研究工作」的想法。

(中時 )