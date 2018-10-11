六都市長候選人住宅政策大PK 雙北四人拿五星

「社會住宅推動聯盟」公布拜會六都市長候選人住宅政策結果，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智、民進黨新北市長參選人蘇貞昌及國民黨新北市長參選人侯友宜回應最完整，被評為「五星」。但台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁及韓國瑜等4位市長參選人遲未回應，遭批輕忽住宅議題、毫無政策準備。(鄭舲攝)

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距離年底九合一大選即將進入倒數六週，「社會住宅推動聯盟」今公布拜會六都市長候選人住宅政策結果，共完成9位參選人拜會及討論，其中台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智、民進黨新北市長參選人蘇貞昌及國民黨新北市長參選人侯友宜回應最完整，被評為「五星」。但台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁及韓國瑜等4位市長參選人遲未回應，遭批輕忽住宅議題、毫無政策準備。

台灣勞工陣線協會主任洪敬舒表示，住盟提出實價登錄2.0修法、租稅引導空屋釋出、落實可負擔租金、持續推動社會住宅、學生居住問題納入住宅政策等五大訴求，台北市柯文哲、姚文智、丁守中、新北市蘇貞昌、侯友宜、桃園市鄭文燦、陳學聖、台中市林佳龍、台南市高思博等9位市長參選人多書都給予正面回應，也各自提出關切的政策作法。

洪敬舒說，但台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁及韓國瑜等4位市長參選人在住盟一個半月內多次聯繫，仍以選戰忙碌為由遲遲未有回應，相關住宅政策也是一片空白。洪敬舒指出，居住是台灣所有區域都會面臨的問題，呼籲4位參選人在選前端出牛肉，向選民提出住宅政策。

台灣社會福利總盟秘書長孫一信表示，從拜會結果可以看出，「興利益、除弊難」仍是部分候選人的罩門，各市長候選人對於「落實可負擔租金」、「持續推動社會住宅」及「學生居住問題納入住宅政策」多認同支持，但對於攸關市場的實價揭露、空屋稅，半數以上候選人都模糊以對或不願回應，僅柯文哲、姚文智、蘇貞昌及侯友宜表達支持。

社會住宅推動聯盟召集人彭揚凱則說，社會住宅的數量仍是無可避免的課題，期許丁守中、陳學聖、高思博能提出合理目標，不是只有「會做」的道德宣示。另外，就社會住宅興辦模式，住盟認同政府興建外可採其他多元模式，但不應過度誇大透過都更、容積獎勵取得社會住宅，甚至認為可替代直接興建。

(中時 )

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