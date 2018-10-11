出席「玉山論壇」蔡英文：台灣協助亞洲 亞洲協助台灣

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曾薏蘋

蔡英文總統今日上午出席「玉山論壇開幕式」時表示，台灣致力促進區域永續發展，展現「玉山論壇」和新南向政策的精神，「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」。

總統以英文致詞說，「玉山論壇」是一個鼓勵多元、創新和進步價值觀的平臺，也是一個讓我們得以依「新南向政策」，檢視台跟地區夥伴互動的平臺。

蔡英文也特別歡迎及感謝國內外的與會貴賓，特別是南非前總統戴克拉克（Frederik Willem de Klerk）、兒童教育提倡者及2014年諾貝爾和平獎得主沙提雅提(Kailash Satyarthi)及日本國會「日華議員懇談會」會長古屋圭司的與會支持。

總統認為，與會貴賓豐富的專業與經驗，將使「玉山論壇」成為亞洲探討區域事務及合作的重要場域之一，此區域是世界經濟成長的引擎，並擁有全球一半以上的經濟，在很大程度上可以界定全球的方向，而這個區域正處於歷史的關鍵時刻。此外，全球貿易大國間日益緊張的局勢，也帶來本世紀前所未有的挑戰。

蔡英文提到，由於全球對相容性成長和永續性發展的需求不斷增長，印太國家更須加強合作，共同採取行動以塑造未來。

總統指出，台灣培育了許多區域內最優秀聰明的人才。今年上半年，已有4萬1,000多名新南向國家學生來臺就學，明年，政府的目標是招收4萬8,000名新南向國家學生。台灣的年輕人也選擇新南向國家做為留學目的地，去年，在這些國家學習的台灣學生人數，增加了近20％。

蔡英文進一步說明，在觀光方面，過去2年來，新南向國家來台觀光的旅客已逾400萬人。新南向政策的另一個重要面向，是促進我們後代子孫的永續繁榮，這也體現了今年玉山論壇的主題：「共創區域榮景」。

蔡英文表示，去年台灣和新南向國家已簽署69項備忘錄及意向書。僅去年一年，台灣和新南向國家的雙邊貿易總額成長約15%；赴新南向國家的投資成長54%；新南向國家來台投資則成長15%。

總統說，台灣與新南向國家建立或重建合作關係，幾十年後，當下一代問在歷史這重要時刻做了什麼，答案就是，今天共同採取的行動。

最後，蔡英文援引菲律賓前副總統金勾納（Teofisto Guingona）去年在「玉山論壇」所說的一段話：「我們彼此協助，菲律賓協助臺灣，臺灣協助菲律賓」。這段話她銘記在心，因為這也可以擴大為「玉山論壇」和「新南向政策」的精神，那就是「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」。

(中時 )

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