台股大跌 Kolas Yotaka：有信心重上萬點

2018年10月11日 12:31 中時 張理國

美股大跌，台股也暴跌破萬點，行政院發言人Kolas Yotaka表示，昨天美股大跌，今天台股間接受到影響，但呼籲全國投資人不要過度擔心，政府在第一時間掌握股市起伏變化，包括美股及台股，今天下午四點原本就是國安基金要舉行的例會，包括行政院副院長施俊吉都會親自主持會，國安基金目前已備戰，政府將強力關注股市變化，有信心股市重上萬點沒有問題。

金管會主委顧立雄說，9月分上市櫃營收比去年同期成長9%多將近10%，整個上市櫃營收在沒有問題的情況下，投資人要有信心注意每家公司的基本面，現在會要求上市櫃公司在跌深的情況下，要做主題式的業績發表會或法說會，讓投資人了解基本面的表現，對每家公司可以擇優逢低佈局，也會鼓勵上市櫃公司來實施庫藏股，但這是自願式的，如果股價有相對偏低的狀況，公司可以考慮實施庫藏股。

顧立雄也說，有關業績發表會及法人說明會證交所已陸續規劃，近期上市櫃公司約5、6百家會舉行法說會，庫藏股也會請他們考量，今天股市的情況是受到國際其他股市影響，確實在大盤上會受到科技類股的影響，美國因為NASDAQ及費城半導體指數跌得較多，所以短期間跟美股會有一些聯動，但台灣上市櫃的表現比去年同期成長近10%，沒有道理大盤的表現比其他股市來得低，投資人一定要有信心，可以慎選個股逢低承接。

顧立雄認為，台股有相當程度的心理因素，是受到美股昨收盤影響，投資人信心還是有影響，但沈澱後還是會回到基本面，到目前為止，還沒有太大非理性失序的狀態。

財政部長蘇建榮表示，面對今天股市大幅下跌，國安基金目前在備戰狀態，今天下午的例會委會會進行討論，有結果的話會後一定會報告，目前了解，今天股市下跌是因為美國升息的關係，債市的殖利率上升， 純粹是經濟因素引起的全球股市變動，國內整體經濟是相對穩定，呼籲國人對國內經濟要有信心，依照IMF對國內經濟預測，明年的經濟會好一點，這種短期的波動在股市難免，受到美國經濟因素的影響，國安基金會密切注意國內波動趨勢，隨時備戰。

蘇建榮說，國安基金進場條件是受到非經濟因素的影響，導致外資大幅度外流，條件是非常嚴苛的，以目前觀察到的情況，主要是受到國際股市經濟因素的影響，目前看來「非經濟因素的影響」並不顯著，所以在此情況下還要密切觀察，下午的會議就會進行討論，至少也會發新聞稿。

(中時 )