人孔蓋新美學 國際級插畫家描繪台中最美風景

2018年10月11日 13:04 中時 陳世宗

藝術家鄒駿昇以黏稠的情緒細細刨絲歷史，重現豐原的懷古情愫，呈現最美好的豐原年代。（陳世宗翻攝）

「出身台中、洄游台中！」流過台中市區的河川眾多，人孔蓋已是都市生活的日常所見，連結著居民日常與城市下水道的生活迴圈，台中市政府水利局繼去年用台灣第一個水域品牌識別打造出綠川人孔蓋後，再次啟動台中水域美學計畫，邀請享譽國際3位插畫家，設計3款獨特魅力風景的人孔蓋，為台中人打造出腳下最美的風景。

水利局長周廷彰說，3位藝術家與台中市的豐原、水湳、太平地區擁有地緣關係，透過插畫創作來闡述河流與城區故事；藝術家鄒駿昇出身豐原，以黏稠的情緒細細刨絲歷史，最終決定以「集散地」做為完美切入點，重現豐原的懷古情愫，觸發在地民眾重拾記憶，呈現最美好的豐原年代。

水湳地區長大的陳姝里，濃縮水湳飛行的歷史線軸，畫面區塊分層細緻描繪了水湳曾為機場用地的過往榮景，與後續劃為經貿園區的未來願景。一面圖紋囊括過去到未來的水湳風貌；川貝母長期定居台中，創作過程以太平舊地名「鳥榕頭」作為拆解的元素，並使用重組、揉捏、重新定義的創作方式，讓農產聞名的太平沾染，呈現另一番新的韻味。

周廷彰指出，3款獨特魅力的風景的人孔蓋座，將於10月底陸續落腳台中，歡迎旅人伴著漫漫步伐，透過創作者獨特的詮釋，讓台灣街頭美學概念從腳下的風景開始，帶起城市新美學風潮。

(中時 )