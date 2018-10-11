北市共享汽車綠能喊卡 改iRent路邊隨租隨還

2018年10月11日 12:41 中時 陳燕珩

北市府原定3月推出Ucar共享電動汽車服務，但計畫胎死腹中，現改與和運租車公司合作，推出為期6個月試辦計畫，民眾即起可透過手機iRent App搭配悠遊卡，在全市21處路外停車場和服務範圍內的路邊停車格「隨租隨還」，每車1小時租金168元或198元，里程費每公里3元。

市府與和運租車合作，在北市推出100輛車「隨租隨還」，8日已正式上路，民眾可下載iRent App，上傳身分證、駕照、信用卡資訊加入會員，點選台北市「路邊隨租隨還」服務，即可看到鄰近地點車輛，收費方式根據車款不同，有每小時168元或198元兩種，另加每公里里程費3元和eTag通行費用。

北市租借範圍遍及12行政區，扣除掉北投、木柵和內湖等部分山區或堤外，服務範圍內路邊公有停車格、合法免費停車處，或是白線區域都可任意取還車，換算台北4.7萬格路邊車格，約有8成都可借還車，但要注意不能停到限時、累進費率、身心障礙專用、貨車裝卸專用等特殊格位。

此外，和運租車還與北市停管處合作，開放21處設有車牌辨識系統的公有路外停車場作為借還車站，民眾可直接到場站進場還車，免付費用，後續會陸續增加場站，使用者可在iRent App清楚看到服務範圍和可借還車地點。

由於市府原計畫3月推出Ucar純電動車服務，卻因電動車每台成本高達110萬，業者籌資不足，最後被迫喊卡，如今改與和運合作100輛車，僅10％為油電混合車，遭質疑與目標差距大。對此，交通局長陳學台坦言，原希望共享、綠能一步到位，但電動車成本高，業者難以經營，現在會先推共享，再慢慢提升綠能比例。

(中時 )