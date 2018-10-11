每年超過1萬台人死於日菸 民團批：日本霸凌！

2018年10月11日 12:59 中時 林周義

立委吳焜裕今接收陳情書，表示會盡力協助將《菸害防制法》列入議程。。(林周義攝)

傑太日菸本月初被踢爆竄改菸盒日期，卻僅遭罰3萬元，引發熱議。董氏基金會今（11日）指出，台南市政府並未盡到地方父母官的責任，呼籲立委吳焜裕將《菸害防制法》列入議程，儘早修法。醫界菸害防制聯盟痛批日本霸凌，不僅欺負慰安婦，也以菸品殘害國人，造成每年超過1萬台灣人死於日菸的慘象。

「台南市政府給了那麼一大塊土地，當初說得振振有詞的反菸不反商，等到傑太日菸變造煙盒日期時，卻只罰3萬塊錢！」董氏基金會執行長姚思遠抨擊，3萬塊等於不到30條七星菸，台南市政府卻說已盡地方父母官的責任。《菸害防制法》已有11年未修，姚思遠呼籲勿讓台灣的底線繼續沈淪。

日本在台灣享有最大的菸品市場，佔40%以上，而每年死於菸害的民眾中，日菸的致死數就佔了3分之1。醫界菸害防制聯盟發起人溫啟邦表示，民眾每月花數千元買菸，政府卻給菸商折扣、退菸稅、支付健保費，放任菸商對民眾的屠殺。

根據世界衛生組織（WHO）首推的菸害防制政策，菸品容器應印製85%的警示圖文，並採素面包裝。反觀他國，如印度、泰國、香港等，菸盒上的警示圖文面積都介於80-90%，台灣卻僅有35%，相對「溫和」。姚思遠表示，曾看過菸盒上印著美女微笑，露出髒牙的畫面，若未仔細看還以為只是吃東西弄髒牙齒，警示效果極低。

消基會董事長遊開雄表示，我國的菸盒警示在全球排名倒數第6，目前英國、愛爾蘭、法國、挪威等國家已陸續實施素面包裝。台灣拒菸聯盟倡議，將警示圖文面積擴大致85%，並採用素面包裝。另倡議禁止新興菸品及加味菸、將適菸年齡提高至20歲、禁止菸商干擾公衛及菸害防制政策、實施室內公共場所全面禁菸。

吳焜裕今（11日）接收陳情書，對菸害防制聯盟的理念表達認同。他表示，本會期較短，加上選舉導致預算有困難，但仍會盡力協助將《菸害防制法》列入議程。

(中時 )