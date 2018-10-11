藍委批海華轉型違法 僑委會委員長吳新興髮夾彎「還沒定案」

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僑委會上周在送達立法院的書面報告中提及，規劃將「財團法人海華文教基金會」直接轉型為「財團法人僑台商服務中心」，預計明年揭牌，遭藍委批是「借殼上市」。僑委會委員長吳新興今在立法院改口說，「上禮拜講的只是大家交換意見，並沒有定案」。

立法院外交及國防委員會今天邀僑委會進行業務報告並備質詢。僑委會上周在書面報告中指出，蔡英文總統指示成立服務台商專責單位，將現有「財團法人海華文教基金會」轉型變成「財團法人僑台商服務中心」；「僑台商服務中心」預計於108年揭牌正式營運。

不過，國民黨立委李彥秀今質詢時再度質疑，海華文教基金會依據《財團法人法》等相關法規規定，不能自行變更捐助章程，因為目的是非常清楚的，除非因情勢變更，財團法人之目的不能達到，主管機關得斟酌捐助人意思，得變更其目的，或解散之。

李彥秀說，若這麼多朝野黨派立委都認為，現在華僑文化教育事業仍舊有需要加強地方，僑委會就不能夠隨便把這個財團法人解散。吳新興回應，未來怎麼做會到立院來專案報告。

但李彥秀批，這還不是提專案報告的問題，「你們原來這個構想是違法的」，法務部在民國100年主管機關變更財團法人法章程寫得非常清楚。

吳強調，「那個構想上禮拜講的只是大家交換意見，並沒有定案」；李說，還沒有定案，你要說清楚，她不反對服務台商，但拜託要怎麼處理就成立其他單位；回去把法令搞清楚，不要民進黨上任之後，因為長官一句話就違法。

(中時 )

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