人本推「支點計畫」將數學教材及師資送到偏鄉

人本教育基金會將推動「支點計畫」，協助改善偏鄉小學的數學教學。（人本提供）

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中時

人本教育基金會今天宣布將推動「支點計畫」，不是「錢」進偏鄉、也不是傳統的「補救教學」，而是要將最好的教材教法帶入偏鄉學校，以及徹底改變傳統教學，以至於孩子不需要再去「被補救」！

一般人只認識常常批評體制的人本教育基金會，鮮少知道他們其實也滿會「教學」(尤其是國小數學部分)，而且還提供體制老師「教學支援」。他們認為，改變孩子的學習要從改變孩子的老師開始，而一份好教材就是幫助老師改變教學的好開始。

人本出版繪本教材《數學想想》並培育相關師資已經10年，他們將與偏鄉小學合作，將數學繪本教材及對話式教學法導入校內教學，董事長史英說：「偏鄉孩子才需要最好的教育資源」。

數學不是只有計算而已，學數學還要能學到看待世界的方法。然而台灣傳統數學教育，仍以「多考」、「多算」、「多背」作為教學的核心，重算術輕其他，老師受限於教材的薄弱，也難以突破傳統教學，導致多數孩子學習上的挫敗，在數學的面前，可以說所有的孩子都成了「弱勢」！

阿基米德說：「給我一個支點，我將撐起地球。」當教育上的城鄉差距愈來愈大的時候，怎樣給偏鄉學校一個足以撐起教育的支點？人本希望藉由「支點計畫」將最好的數學教育帶給偏鄉中的孩子，以及所有跟教學奮鬥的老師們！

有興趣參與「支點計畫」的小學，可以打電話(02)27491145跟人本聯絡，人本會送《數學想想》教材及師資到學校去，雙方合作至少一學期，學校不用負擔費用。人本透過向社會募款取得「支點計畫」的運作經費。

(中時 )

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