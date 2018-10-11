新北》民調領先16.6％ 侯友宜憂民眾以為「穩贏」就不投票

2018年10月11日 12:51 中時 葉書宏

根據《旺旺中時》最新民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜以49.4％持續穩定領先民進黨參選人蘇貞昌16.6％；對此，侯友宜今（11日）上午表示，民調是重要的參考，但他非常擔心的是「一旦選民想說『穩當選』，不願意替我們催票、拉票。」

侯友今（11日）一早到板橋朝陽市場進行拜票，儘管天候不佳，依舊冒雨走遍整個市場，用滿滿誠意問候攤商市民，遇到推著物品的送貨大哥，侯也熱心出力幫忙「推一把」。

關於《旺旺中時》最新民調，侯友宜表示，有時候氣候不好，會影響選民出門投票意願，拜託民眾11月24日一定要幫他催票拉票，還要積極的站出來投票，他才有機會。

媒體持續關心深澳燃煤電廠爭議，侯友宜再度批評，蔡政府還沒就任時，說台灣不缺電，上任後又說缺電，一定要蓋深澳燃煤電廠，政策決定過程反覆，包含經濟部長官在內，很多的學者專家都說，如果不蓋深澳燃煤電廠，電力備用容量少0.1％。

侯友宜質疑，「0.1％的備用容量，有必要用環境生態以及市民的健康來交換？」為何不跟著國際趨勢、降低燃煤發電來走，反而要製造一個環境學者說的「殺人電廠」。

侯友宜表示，能源政策不一定老是要用加法思維，也可以用減法思維。侯舉例，首爾花576億推行能源政策，省下一座核電廠，如果台灣用1000億要蓋深澳燃煤電廠，每年200億的燃料費用，把這些錢用來扶持節能的產業，都能夠創能、儲能、節能，一定可以達到這些目標。

另外，獨派團體「台灣國」成員今（11日）要去競選總部抗議，甚至說侯是「東廠錦衣衛」。侯友宜回應，從選舉開始都走正向的力量，認為不需要製造衝突與對立，他也譴責台灣國此舉「侵門踏戶」，不是台灣人忠厚的行為。

(中時 )