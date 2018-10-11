MLB》複製勝利方程式 太空人韋藍徳、寇爾先發搶勝

太空人隊投手韋藍德(Justin Verlander)將擔任美聯冠軍賽首戰先發投手。(美聯社資料照)

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中時電子報
/綜合報導

太空人隊公布美聯冠軍戰頭2戰的先發投手，分別為在美聯分區系列賽助隊獲勝的韋藍德(Justin Verlander)以及寇爾(Gerrit Cole) ，2人本季例行賽共3次先發面對紅襪隊，2人均繳出優質先發的表現。

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太空人這樣的先發投手安排與美聯分區系列戰相同，總教練辛區（AJ Hinch）說：「我不知道你們是否會對這樣的安排感到驚訝，不過當我告訴柯拉（Alex Cora，紅襪隊總教練）時，他滿鎮定的。」

本季美聯冠軍賽由上季世界大賽冠軍太空人對決的紅襪，紅襪本季在例行賽收下全聯盟最多的108場勝利，太空人則為103勝，上個球季紅襪在美聯分區系列賽遭太空人以3比1淘汰，本季在美聯冠軍賽獲得復仇機會。

預定為美聯冠軍賽首戰先發的韋藍德，在對上印地安人隊的分區系列賽先發5.1局只被擊出2支安打，失2分皆為責失分，助隊收下勝利。至於寇爾第2戰先發7局僅被敲出2安，失1分責失分，強勢的表現為球隊拿下連勝佳績。

此外，韋藍德本季例行賽有過1次先發對戰紅襪隊的紀錄，6局投球挨3支安打，投出6次三振與2次四壞保送，僅失2責失分，繳出優質先發。

至於寇爾今年則先發面對過紅襪2次，6月2日他雖遭「背靠背」開轟，但7局僅失3責失分繳出優質先發助隊獲勝。9月8日他6局被擊出6支安打只失2責失分，他雖無關勝敗，但太空人隊也收下勝利。

(中時電子報)

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