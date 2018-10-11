賴揆指示施俊吉召集財金部會 穩定金融市場

2018年10月11日 13:25 工商 張語羚

受美股暴跌影響，台股今（11）日早開盤狂瀉跌破萬點。行政院長賴清德今指示行政院副院長施俊吉，必要時應召集中央銀行、金管會、財政部等，穩定金融市場，減緩台灣受美中貿易戰副作用衝擊。

賴清德今於行政院會聽取「美中政經關係情勢分析」報告後表示，美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視整體情勢發展對台灣的可能影響，總統蔡英文已召開國安高層會議研議對策，並於國慶演說中公開宣示國家發展方向。

賴清德說，危機也是轉機，台灣在這波中美貿易衝突中， 除了要遵照蔡英文的指示，讓台灣成為不可或缺的地位外，也要確保台灣產業在全球供應鏈上的重要角色，並請經濟部等相關部會， 持續解決五缺問題，歡迎台商能回到台灣投資， 如果台商基於客觀條件，選擇東南亞或其他國家投資，政府也應予以協助。

關於近兩日金融市場大幅波動，賴清德說，請施俊吉於必要時召集中央銀行、金管會、財政部等相關財金單位，在穩定金融市場方面仍要持續努力，讓台灣社會在這波中美貿易衝突所衍生的各種副作用中，不致受到太大衝擊，讓台灣社會持續穩定。

賴清德強調，行政院將秉持蔡英文之指示，以「求穩、應變、進步」等原則因應，持續強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，壯大台灣，厚植實力，以提升台灣在國際上的不可替代性，確保台灣永續生存，並且致力維護2千3百萬人民自由民主的生活方式，維持台海和平與區域穩定，讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代。

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