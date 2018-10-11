送360元禮盒賄選 中市議員參選人遭起訴

2018年10月11日 13:12 中時 陳淑芬

台中市議員選舉第四選區（豐原區、后里區）王姓參選人及雷姓男子，涉嫌拜訪多名有投票權選民，並致送醬油香米禮盒，王當場說：「我年底要參選議員，請大家多多幫忙」等語，雷男也向選民請託，並表示「等一下，1人拿1份」。台中檢調警在7月間傳喚相關人士調查，台中地檢11日依違反選罷法起訴王人及雷2人。

起訴書指出，王姓參選人取得「好米伴名醬」禮盒，內裝有壺底清油、壺底蔭油及穗美人香米各1包，購入價格360元。王因雷男對后里區龍門巷附近地理位置及選民熟識，央請雷於107年4月9日下午引領拜訪。

王在當天下午1時許，委託不知情的陳姓男子開車前往雷家，接雷男一起去拜訪選民。王及雷兩人分別將禮盒交給多名選民，王對選民說：「我年底要參選議員，請大家多多幫忙」等語；雷也表示：「11月要選舉，再請投王1票」等語，並表示「等一下，1人拿1份」。

王否認賄選，他並供稱，確實認識雷男，當天由陳男載他與雷男一起去后里，陳男停車後，雷男拿出禮盒到旁邊住戶。雷向他表示，曾到社區做過裝潢，要拿禮盒送客戶，他只跟著走到騎樓，並沒有與雷進屋內，也不清楚禮盒來源。

王說，他已參選過2次市議員，這次原本無參選意願，107年4月9日那段期間他都在幫他人輔選，所以，並沒有親自送禮給選民。

而雷供稱，禮盒是誰購得，他並不知道，他拿禮盒騎機車要出門，剛好王經過他住處，並向他表示，可載他去拜訪客戶，他才將10多盒禮盒搬上車，與王一同到現場。雷表示，他僅送禮盒給2名客戶，並未擔任王的助選員或輔選幹部，也沒有幫忙分送選舉文宣及插旗幟。

台中地檢署傳喚多名證人調查偵結，依違反更職人員選舉罷免法起訴兩人。

(中時 )