影》有洋蔥！3年不見 老爸「假扮服務生」姐弟驚喜遮面爆哭

菲律賓一名父親結束在卡達工作3年返鄉，為了給久未見的1對兒女驚喜，假扮成服務生親自為小孩送餐。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

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中時電子報
兒女看到服務生是3年沒見的父親假扮，不禁掩面痛哭。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

與家人久別重逢的場面總是特別感人！菲律賓一名父親結束在卡達工作3年，返回家鄉準備給1對兒女一個驚喜，於是打扮成餐廳的服務生，親自為小孩送餐，當2個孩子看到送菜的人是父親時，都驚喜的感動大哭，感人畫面網友看了都落淚。

這名40歲的父親馬力歐（Mario Sayson）是一名電子工程師，在卡達工作三年後，終於可以回到家鄉（Batangas）與孩子們團聚，為了要給17歲女兒與16歲兒子喬許亞一個驚喜，於是打扮成服務生，偷偷接近兩個孩子。

影片中，馬力歐用一條頭巾將整個臉遮住，第一次上菜時，2個孩子完全沒發現，還自顧自地聊天、玩餐具，接著馬力歐送上湯，還是沒被發現，於是只好拿下臉上頭巾，然後若無其事地走過來，姊姊一眼看到多年未見的爸爸，驚訝地張大雙眼，接著遮住臉感動爆哭。

（取自youtube)

此時弟弟還在一旁低頭吃飯，還不知道姊姊發生了什麼事，直到突然看到爸爸，笑得合不攏嘴，但姊姊已經哭到不能自己，爸爸見狀趕緊安慰女兒，並流下淚水擁抱一對兒女，場面相當感人。

馬力歐形容「見到孩子們候真的超級開心。」女兒則說「我開心到說不出話來，無法相信眼前的事情」。這支影片引起廣大迴響，許多人受到感動：「我眼妝都哭花了」、「好感動啊」、「唉唷誰在切洋蔥」、「難以想像他們看到彼此有多開心」、「太美好的故事了」。

(中時電子報)

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