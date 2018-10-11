洩漏高醫大學生校友資料 監委糾正教育部

2018年10月11日 13:29 中時 鄭舲

高雄醫學大學今年初發生校長遴選爭議，高醫大學生組織、校友會等團體匯集1200多位連署者向教育部陳情，教育部卻將連署名單洩漏給高醫大董事會，引發相關人士不滿。監察院今通過監委張武修、楊芳玲提出的調查報告，糾正教育部，並請行政院督導教育部責請高醫大董事會就涉及個人資料的連署陳情名單，積極為最妥善處理，以防止危害發生。

張武修、楊芳玲指出，高醫大學生會及校友總會共1217名學生及校友，以聯合聲明書及連署書在去年11月30日向時任教育部長潘文忠陳情，建請教育部立即責令高醫大董事會停止正在進行的違法、黑箱、反民主的校長遴選作業，改採用校務會議通過的「校長遴選委員會設置辦法」修正草案，以公開民主方式遴選校長。

監委指出，但教育部對於陳情事項未本主管機關權責妥為辦理，且對於連署名單內包含陳情人姓名、系別、學號等個人資料，未為妥善遮隱等去識別化安全維護措施，又未經當事人同意，逕將陳情書及連署名單移送被陳情人高醫大董事會處理，相關處置作為，核有違失。

監委也表示，教育部對於連署陳情人個資，雖已請高醫大董事會恪遵保密規定，並令其不得因此損害學生權益，但此作為對於學生權益保障猶有未足之處。為避免影響學生後續學業、生活，甚至畢業後求職等權益受到不利影響，並尊重陳情學生維護個資安全意願，行政院應督導教育部責請高醫大董事會就涉及個人資料的連署陳情名單，積極為最妥善處理，以防止危害發生。

(中時 )