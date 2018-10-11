高雄》陳其邁婉謝館長邀約 「要比政策牛肉不是比肌肉」

2018年10月11日 13:11 中時 郭建伸 、 姚志平

館長陳之漢日前直播專訪國民黨高雄市長參選人韓國瑜，但他昨爆出臉書遭停權7天，怒罵3字經，並說「陳其邁可以來啊！」對此，民進黨高雄市長參選人陳其邁今受訪時沒正面回應，但表示他是在選市長，要當館長他資格不符，「應該要看政策的牛肉不是比肌肉」，雖未正面回應，但並沒有答應要上直播。

陳其邁今偕同4位高雄綠委舉行記者會，替週末的衛武營國家藝術中心開幕宣傳。陳其邁說，他在1992年還是臺大學生時，當時高雄還有重工業、拆船業污染，很自然就催生「還我衛武營」的環保運動。

陳其邁說，政府長期重北輕南，形塑高雄是「文化沙漠」的形象，成為高雄人心中深沈的痛，「只有知道高雄的痛才知道疼惜高雄」，經過漫長的26年，衛武營藝文中心終於開幕，會讓高雄未來航向「文化港」。

不過媒體仍將焦點聚焦在陳與韓國瑜近來交鋒，而高雄的計程車司機掛出布條，指「民進黨不倒，小黃不會好」，問陳如何看待韓一直打高雄很窮？

陳其邁說，事情必須基於客觀數字評價，如果不是在事實基礎推論，當然結果是錯誤的；高雄過去重工業城市，馬政府的太空經貿成完全沒兌現，強調現在是「轉型陣痛」，產業佈局若能更多元，就會有更多就業機會。

詢問如何看待館長邀約直播？陳其邁表示，他是在選市長，要當館長他資格不符，應該要看政策的牛肉不是比肌肉。他也說，選舉應該要看政策質量、候選人的過去表現，而不是看網路聲量。

(中時 )