新北 》里長父親因病過世24歲兒繼承父遺志參選

新北市永和區秀成里里長黃定為今年元旦因罹患肺腺癌過世，24歲兒子黃昰瑋今年決定繼承父親遺志，參選永和區秀成里里長。（葉書宏攝）

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新北市永和區秀成里里長黃定為今年元旦因罹患肺腺癌過世，24歲兒子黃昰瑋今年決定繼承父親遺志，參選永和區秀成里里長。（葉書宏攝）
新北市永和區秀成里里長黃定為今年元旦因罹患肺腺癌過世，24歲兒子黃昰瑋今年決定繼承父親遺志，參選永和區秀成里里長。（葉書宏攝）
新北市永和區秀成里里長黃定為今年元旦因罹患肺腺癌過世，24歲兒子黃昰瑋今年決定繼承父親遺志，參選永和區秀成里里長。（葉書宏攝）

新北市永和區秀成里里長黃定為今年元旦因罹患肺腺癌過世，24歲兒子黃昰瑋今年決定繼承父親遺志，參選永和區秀成里里長，繼續替里民服務，是永和區最年輕的里長參選人。他期許，要為里內注入更多青春活力。

黃定為原名黃錫麟，曾任永和市民代表、中華保釣協會秘書長，長期關注釣魚台問題，因罹患肺腺癌，今年元旦不敵病魔過世，得年56歲；黃定為從1996年開始，與保釣人士金介壽、陳裕南等人，多次搭船前往釣魚台試圖登島，遭日本船艦攔阻未成功。

黃昰瑋畢業於聖約翰科技大學資訊工程系，曾在英業達擔任實習工程。黃昰瑋表示，父親驟然去世對他影響相當大，求學時期常看到父親為了里民四處奔波，他覺得應該要繼續傳承、延續父親的遺志，為里民們創造更好的生活環境，「永和就是我的家鄉！」

黃昰瑋說，要在父親既有的基礎上繼續前進，除了持續推動資源回收外，更會以環境清潔為核心，要求相關單位落實清理水溝、巷弄，防止登革熱疫情擴散；另外，永和區地狹人稠、老舊建築物多，里內汙水下水道工程進度刻不容緩，將會和市議員陳鴻源一起監督。

「要持續當長者的守護神！」黃昰瑋表示，里內長者眾多，除了透過共餐、定期活動外，他更吸引有一系列的長輩關懷活動，鼓勵他們走到戶外，活到老、動到老。市議員陳鴻源助理謝夢林表示，年輕人充滿活力、熱情，需要給他們一個機會、一個舞台，服務里內更多的民眾。

(中時 )

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