NBA》熱身賽當季後賽打 詹皇領湖人壓垮勇士

2018年10月11日 13:14 中時電子報 黃及人

杜蘭特竟在第3節就告6犯離場。(美聯社)

新球季擁有「小皇帝」詹姆斯加盟的湖人，11日在熱身賽遭逢衛冕軍勇士，雙方上半場簡直是當季後賽在打，甚至詹皇還在上半場投進壓哨三分球，湖人最後就以123比113擊退勇士，杜蘭特更嘗加盟勇士以來，首次6犯畢業滋味！

少了卓雷蒙格林、考辛斯兩大主力的勇士，上半場先靠杜蘭特、柯瑞兩人飆分保持領先，不過迎接「球哥」朗佐鮑爾首次傷癒復出的湖人，也有詹姆斯、波普、英格拉姆等人火力，詹皇更在上半場槍響同時投進超大號三分球反超比分。

光從上半場數據，就知道雙方打得多認真，詹姆斯半場就拿15分、10籃板及5助攻，杜蘭特也有18分，柯瑞16分，來到下半場，雙方仍把熱身賽當作季後賽在打，更誇張的是，杜蘭特竟在第3節還剩6分鐘左右就告犯滿離場。

不過此戰終究只是熱身賽，來到第3節後半，雙方開始派上替補磨練，湖人趁機拉開領先差距，看到庫茲馬投進三分球，把差距拉開到雙位數以上，包含詹姆斯在內的湖人球員都從板凳跳了起來慶祝，英格拉姆第3節更獨拿18分。

湖人最後以英格拉姆26分最高，波普也拿20分，庫茲馬17分，詹姆斯只打18分鐘貢獻15分、10籃板及5助攻，傷癒復出的朗佐鮑爾7分、4籃板、2助攻與3抄截，表現還算可以，不過湖人新球季先發控衛早已敲定將是隆多。

勇士則以柯瑞23分、5助攻與3籃板表現較佳，克雷湯普生20分、5籃板，杜蘭特18分、12籃板與3助攻，卻嘗到勇士生涯首次犯滿滋味，也是他生涯第1次出場24分鐘以內時間就犯滿，只能說他在11日徹底遭到裁判盯上。

(中時電子報)