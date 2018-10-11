外交部政院報告：美中關係劇烈變化前所未見

2018年10月11日 13:36 中時 張理國

行政院長賴清德上午聽取「美中政經關係情勢分析」報告，外交部在報告中指出，美中關係最近發展日益複雜，不僅雙邊關係而且在全球戰略佈局區域和平穩定以及國際體系架構領域競爭衝突態勢愈加明顯，這樣劇烈的美中關係變化及發展前所未見，不僅對國際情勢及台灣的未來都有關鍵性的影響。賴揆則說，美中衝突與對抗有長期化趨勢，政府相當重視整體情勢發展對台灣的可能影響。

外交部依照經貿、政治及軍事層面提出分析，其中在關鍵的經貿方面，報告分析，川普今年以來陸續發動好幾波對中貿易制裁措施，最新一波在9月17日才公布，而且是在原先公布價值500億元的商品外，另針對5745項價值2000億美元的中國進口商品課徵10%關稅，明年還要把關稅提高到25%，中方的反應毫不示弱，中共財政部宣布報復性措施，9月24日起，對於600億元美國產品課徵5%到20%的關稅，雙方互不讓步，暫時看不出有接續談判的動能。

外交部北美司長陳立國也說，因應策略包括謹慎因應局勢變化，確保我國利益；強化台美雙邊經貿關係；及響應美國印太戰略，持續深化台美夥伴關係。

賴揆則說，蔡總統已召開國安高層會議研議對策，並在昨天國慶演說中公開宣示國家發展方向。行政院將秉持蔡總統於昨日國慶演說中所指示，以「求穩、應變、進步」等原則因應，持續強化國家安全、強化經濟實力、強化社會安全網，壯大台灣，厚植實力，以提升台灣在國際上的不可替代性，確保台灣永續生存，並且致力維護兩千三百萬人民自由民主的生活方式，維持台海和平與區域穩定，讓台灣在世界上變得不可或缺，也不可取代。

另外，賴揆也說，危機也是轉機，台灣在這波中美貿易衝突中， 除了要遵照蔡總統的指示，讓台灣成為不可或缺的地位外，也要確保台灣產業在全球供應鏈上的重要角色，並請經濟部等相關部會， 持續解決五缺問題，歡迎台商能回到台灣投資， 如果台商基於客觀條件，選擇東南亞或其他國家投資，政府也應予以協助。

而對於近日金融市場大幅波動，賴揆也要求副院長施俊吉必要時召集中央銀行、金管會、財政部等相關財金單位，在穩定金融市場方面仍要持續努力，讓台灣社會在這波中美貿易衝突所衍生的各種副作用中，不致受到太大衝擊，讓台灣社會持續穩定。

(中時 )