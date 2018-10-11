國際級設計大師量身打造「精銳雲」創下超高點燈率

2018年10月11日 13:28 中時 盧金足

由設計大師譚精忠設計的大廳，讓住戶及訪客一進大廳，馬上感受時尚宅的美感與質感。（盧金足攝）

精銳建設在單元二推出的「精銳雲」建案，由國際級設計大師量身打造，點燈率近八成。（盧金足攝）

「精銳雲」是單元二的美宅進化版，KTV視聽室充滿時尚感。（盧金足攝）

居住在有「賺錢」象徵的「鑽石」造型建案，讓這棟精品美宅成為單元二的亮點。（盧金足攝）

精品美宅也擁有豪宅氣勢。（盧金足攝）

國際級設計大師，展現不同風格的設計，針對使用者貼心著想與規畫。（盧金足攝）

買房子歡喜交屋後，常要為室內裝潢花時間，還需增加入住前的支出，相準現代人方便需求，美宅建商精銳建設在單元二推出的「精銳雲」，網羅國際級設計大師譚精忠、許盛鑫、張清平親自操刀，打造六款不同風格室內裝修，購屋者在新屋落成後，只要一卡皮箱輕鬆入住時尚宅，最近剛交屋，66戶住宅已有近50戶入住，創下超高「點燈率」。

「大師精製宅」不只在「精銳雲」預售時為建案加持，甫落成交屋，住戶看到名家設計與細膩裝潢一次到位，大為驚艷，不必找設計師也不必為工期及品質傷神，精銳建設力邀國際設計大師出手設計，為住戶提供居住空間，更留心打造生活細節，符合近年來年輕購屋族群的需求，入住後更不必擔心其他住戶裝潢引發的噪音干擾。

精銳建設專案經理朱自仁表示，「精銳雲」是美宅進化版，很多注重生活品質的小家庭、企業二代及醫護族群，購買總戶數66戶及10戶店面的「精銳雲」，其中由設計師提供六款設計風格選擇，是很大的吸引力。

因應現代人居住習慣的變化，對於居住品質的要求，更甚於室內空間大小，精銳建設兼顧這兩方面，從結構到內裝、設計到施作都為住戶設想周全，將每一分坪效發揮到極致，為忙碌的現代人節省時間精力，更維護美感與品味生活，尤其在坪效規畫方面，有的設計師規畫空間還有更衣室，營造豪宅級的空間與品味。

朱自仁強調，「大師精製宅」顛覆一般精裝修的定義，譚精忠、許盛鑫、張清平3位國際級設計大師，展現不同風格的設計，針對使用者貼心著想與規畫，包括玄關鞋櫃、客廳電視牆、天花板、衣櫃、主臥床背板、更衣室、書房、中島料理台，連冷氣都替住戶設置完善，有住戶購屋本來是投資置產，見庭園設計滿眼綠意，還有供餐及下午茶等服務，交屋後馬上歡喜入住。

公設是住戶居住環境的最大附加價，「精銳雲」規畫的公設包括健身房、多功能瑜珈室、KTV視聽室、Lounge Bar等，還有水景休閒跳島座位區及室外展演台，為住戶營造綠意和水波環繞的美感生活。

「精銳雲」西側是新富綠園道、東臨25米龍富路，基地面積約1087坪，每戶均一都是規畫38坪，樓層規畫地上12樓、地下2樓，放射狀的建築規畫，戶戶擁有3面採光，採用五星級飯店設計概念，大廳挑高7米8，精品美宅擁有豪宅氣勢。

由設計大師譚精忠設計的大廳，讓住戶及訪客一進大廳，馬上感受時尚宅的美感與質感，LED牆面時尚俐落，大廳的藝術品「流星雨」，為藝術家宋璽德作品，在燈光折射下，彷彿滿天星星般耀眼奪目。

「當初規畫時，是以工業4.0時代來臨，精銳建設打造住宅4.0的精製宅」，朱自仁說，建築物為鑽石造型，挑戰工法也創造大器與氣質，居住在有「賺錢」象徵的「鑽石」造型建案，讓這棟精品美宅成為單元二的亮點。

(中時 )