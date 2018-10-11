國慶演說僅341字談拚經濟 國民黨：證實蔡政府喊假的

2018年10月11日 13:52 中時 楊佳穎

針對總統蔡英文的國慶談話，國民黨文傳會代理主委唐德明11日質疑，在通篇講稿中，台灣人民最關心的「拚經濟」僅有341個字、十分之一強，令人失望，且今日國內四大報中，也沒有任何一報對蔡英文的經濟談話有興趣報導。

唐德明指出，這個現象證實了蔡政府「拚經濟」喊假的，也根本沒能力「拚經濟」，因此國慶講稿只能請出「共維拉」來救援蔡政府的執政無能，此外通篇演說空洞無新意，就像20年前民進黨最喜歡講的一句老話，「一切都是『阿共的陰謀』啦！」

唐德明接著說，蔡英文四處輔選，有關「拚經濟」的各種談話可整理出四大特色，首先，只挑選局部有利的數字來說，從一堆不利數據中挑一個有利的數字來放大；第二，只見輿薪不見森林，完全忽略大環境的影響，有如井底之蛙般自我感覺良好；第三，利用錯誤的對比，掩飾台灣經濟不好的事實；第四、由於不斷被打臉，所以蔡英文講拚經濟的次數愈來愈少，也愈來愈小聲。

對於蔡英文提及民進黨執政前的經濟成長率是0.8%，現在連續4季超過3%，贏過韓國，已經不是四小龍最後；唐德明駁斥，經濟表現好不好，不能只跟自己比，還要看看世界大環境，而目前全球經濟好轉，連國際貨幣基金、世界銀行、經濟學人都說這是近10年最佳經濟景氣與表現，就連美國如此先進龐大的經濟體都有單季超過4%的經濟成長率了，台灣僅3%實在沒什麼好驕傲的。

另外，對於蔡英文稱台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態，唐德明也說，過去5年我國人均GDP指數增加率慘淡，蔡英文任內就拿下近五年倒數第一、第二的成績（106年1.47%；105年2.04%），上任才2年可說就把台灣過去多年累積的財富揮霍殆盡了。他又說，民進黨執政的經濟成長率已證明不如馬政府時期，蔡英文的20年來最好一說，「恐怕是做夢才會有這種狀態吧！」

至於蔡英文稱「我們終於把曾經是低薪代名詞的22K，送入歷史了」，唐德明表示，基本工資審議過關，月薪23,100元、時薪150元，換算起來每天薪水多37元，連杯珍珠奶茶都喝不起，勞工平均收入創新高嗎？年輕人都想問蔡英文，23K就不算低薪嗎？送入歷史，是妳的歷史還是我的歷史？

唐德明也提醒蔡英文，數字冷冰冰，人民的感受才是最真實的溫度，「當妳不知民間疾苦，自我感覺良好，與人民距離愈來愈遠，交不出好看的期末成績、夜市攤販一間一間關、民調滿意度一節一節跌。妳要問數學好不好？還是先問人民的感受好不好吧！」

(中時 )