陸轟-20傳即將首飛 可望改變南海遊戲規則

2018年10月11日 13:36 中時電子報 楊幼蘭

央視在《永遠的軍魂》紀錄片第3集中提及，新型遠端戰略轟炸機轟-20研發獲得重大進展。

歷經多年報導與傳聞後，央視已首度正式宣稱，新型長程戰略轟炸機轟-20研製出現重大進展。

而香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平告訴《環球時報》，轟-20很快就會首飛。他指出，解放軍公佈新型轟炸機的名稱，意味轟-20的研發已有進展，而轟炸機的航空電子設備，液壓和電力供應系統可能也已完成。

宋忠平說，通常這類軍備和武器的研發具有高度機密性，而公佈新型戰略轟炸機的名稱，可能有威懾意味。

而《動力》（THE DRIVE）網10日的分析指出，大陸官媒在這時揭露轟-20的新進展，和美中角力，最近因貿易與軍事等方面出現與日俱增的摩擦有關。分析說，解放軍2018年已有一連串重大的軍事進展，而面對以美國為主的對手，態度也愈來愈強硬。

解放軍最早是在2015年透露正在研發新型轟炸機，但並未公佈名稱。不過，媒體早就以轟-20來稱呼這款戰機，並說它將朝隱形的方向發展。

儘管轟-20經常與美國B-2隱形轟炸機相提並論，但分析認為，從中國航空工業以慶祝旗下西安飛機工業集團創建60周年為名，5月高調發佈名為《大國起飛》的宣傳片看來，卻酷似美國的B-21「突襲者」（Raider）隱形轟炸機。

目前有關轟-20料相當少，據說它最多能裝載10噸武器，並在不加油的狀況下，飛行約5,000英里（約8,050公里），而這比解放軍現有的轟-6系列轟炸機強多了。

分析指出，解放軍從轟-20開始直接升級為隱形轟炸機，等於中間跳了好幾代。如果它搭載能安裝傳統或核彈頭的長劍-10K空射巡弋飛彈，將能賦予解放軍嶄新的長程戰略能力，以威懾可能的對手。

《中國日報》（China Daily）曾指出，就戰略打擊和戰略威懾而言，中程轟炸機不足以米捕解放軍空軍的短處。

而隨著轟-20出現，北京將完成陸、海、空核武全都到位的「戰略核三角」（Nuclear Triad）拼圖。

(中時電子報)