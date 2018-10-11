入秋首波東北季風 北北基宜蘭豪大雨特報

入秋後首波東北季風昨起影響台灣，氣象局對北台4縣市發布豪大雨特報。（圖／取自氣象局網站）

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今年入秋後首波東北季風昨（10）日開始影響台灣，最低溫會出現在明晨，台北市下探19℃，剛好達到東北季風的標準，沿海及空曠地區可能更低一些，民眾清晨和夜裡要注意日夜溫差。

氣象局預報員官欣平表示，，這波東北季風影響到周六（13日），北部及東北部天氣稍涼，各地低溫約19℃至22℃，周五北部地區夜晚及清晨約在19℃至20℃，沿海空曠地區可能更低，且一整天都會感覺較為溼涼。中南部高溫仍有30℃，日夜溫差較大大。

降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，須留意日累積雨量到達大雨標準，中南部地區大致為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，易有短時強降雨。

氣象局今天對基隆北海岸、宜蘭地區以及台北市山區發布豪雨特報，對新北市山區發布大雨特報，一共影響4個縣市。且由連日降雨，山區須慎防坍方及落石，低窪地區則防範積水。

由於東北風明顯偏強，氣象局也對除了台北市、南投縣、嘉義市、高雄市以外的18個縣市，含外島的澎湖縣、金門縣、連江縣發布陸上強風特報。今明兩天上述地區沿海、空曠地區易有9至10級強陣風，台灣本島與各外島的沿岸及鄰近海域也會有較大風浪，海邊活動與海止作業須注意安全。

氣象專家吳德榮亦表示，在這波東北季風之後，下週日（14日）、周一的天氣會比較緩和；但仍是受東北風影響，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。不過下周二（16日）、周三又會有另一波東北風南下，強度與目前這波類似。

(中時 )

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