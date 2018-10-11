私下曾說有孕就領證！趙麗穎爆9／1已帶球秘婚馮紹峰

2018年10月11日 13:33 中時電子報 吳品瑤

中國大陸當紅女星趙麗穎因接演《西遊記女兒國》，而與同戲男星馮紹峰傳出緋聞，之後多次被拍到約會照，然兩人始終不認戀，而日前身為工作狂的她，無預警宣布為了健康停工休養，因而傳出懷孕養胎傳聞，昨甚至有網友爆料兩人已在上個月於上海領證結婚，還在微博曬出結婚證，疑證實秘婚傳言，如今則有兩人好友爆料，表示趙麗穎跟馮紹峰早於9月上旬秘密領證結婚，女方已懷胎2個月。

網友貼出結婚證照片，疑證實趙麗穎婚訊。(翻攝自微博)

31歲女星趙麗穎與大9歲的馮紹峰多次傳出婚訊甚至懷孕傳聞，然兩人皆未出面承認，而隨著趙麗穎全面停工，養胎傳聞甚囂塵上，而日前男方上節目錄影時，還問了《時尚芭莎》前總編蘇芒對於求婚鑽戒克拉數有什麼講究？對方建議：「女方生日的數字最好！」，之後話題更引到了趙麗穎生日10月16日上頭去，馮紹峰因此被指有意準備10克拉鑽戒在女方生日當天求婚。

昨天微博則瘋傳趙麗穎跟馮紹峰已於9月1日在上海民政局領證結婚，隔天便一同飛赴香港度蜜月兼採買嬰兒用品，該網友還曬出兩本結婚證的照片，公開標記了趙麗穎與馮紹峰，彷彿證實該消息，而據《蘋果》報導，小倆口曾私下對朋友說過如果懷孕了就會領證結婚，而他們的親友透露，趙麗穎如今懷孕約2個月，他們早在9月上旬已秘密領證結婚，據了解，婚後馮紹峰將主導趙麗穎的演藝事業，恰好女方在上周跟黃斌和平結束合作關係，黃斌還在微博祝福趙麗穎：「邁入人生新階段」，兩件事因此被外界聯想在一起，更為女神帶球秘嫁的傳聞添加真實性。

(中時電子報)