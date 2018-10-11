百達翡麗Twenty~4首款機械女表 唯美登場

2018年10月11日 13:35 中時 陶福媛

百達翡麗Twenty~4首款自動上鍊編號7300／1200R-001腕表，玫瑰金表殼鑲鑽，搭載324 SC自動上鍊機芯，約137萬9000元。（Patek Philippe提供）

百達翡麗（Patek Philippe）於1999年問市的Twenty~4女表，向來深受女性表迷的喜愛，為歡慶面市20周年，Twenty~4女表加碼首度搭載324 SC機芯，為第一只Twenty~4機械表，還未上市就吸引女性表迷的注意，詢問度非常高。

百達翡麗與女人的關係匪淺，且致力於為女性研發設計專屬的計時腕表。早在1851年，英國維多利亞女王就曾向百達翡麗訂購時計。1868年百達翡麗為匈牙利伯爵夫人訂製一款可佩戴在腕上的腕表，是史上第一只由瑞士製作的腕表。1916年，百達翡麗推出首枚報時腕表，就是一只女表。

1999年，百達翡麗為年輕世代的女性研發設計Twenty~4石英女表，是現代女性不分日夜的最佳良伴。隨後相繼推出月相功能腕表、Ladies First計時秒表、Ladies First三問時計等。即起新登場的Twenty~4 Automatic女表，則為首度搭載自動上鍊機芯，表殼有玫瑰金和精鋼兩款，表圈皆鑲有兩圈鑽石，其中最奢華的旗艦版為編號7300/1201R-001腕表，表冠、表耳及表鍊皆鑲鑽，即起於全球135家指定經銷商搶先登場。

(中時 )