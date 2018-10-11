換青的澤蘭特別容易枯萎？警所百思不得解

2018年10月11日 13:40 中時 莊曜聰

東山吉貝耍夜祭明天登場，族人到東河所請迎請阿立母分靈回大公廨。（莊曜聰攝）

族人到東河所請迎請阿立母分靈，搭警車回大公廨。（莊曜聰攝）

阿立母以米酒、檳榔供奉，是特殊的風俗。（莊曜聰攝）

西拉雅吉貝耍部落在南市白河分局東河派出所轄區內，與一般警所供奉關聖帝君、媽祖、千歲爺等神明不同，東河所從2009年開始供奉阿立母，祈求轄區平安，某年夜祭結束後有民眾請錯，後來才歸還，因此東河所內有2支象徵祖靈的阿立矸，相當特別。

2012年水雲派出所整併後，由於員警合署東河所辦公，因此其中一支阿立矸就寫上水雲所的名字，一起接受祭拜；根據風俗，阿立矸以米酒、檳榔供奉，矸中插著澤蘭，初一、十五時更換，保持青綠，稱為「換青」，但奇妙的是，寫著水雲所的阿立矸中的澤蘭，總是很快就枯萎，另外一支寫著東河所的阿立矸中澤蘭卻是青翠常綠，對照目前水雲已經廢所的現況，不免讓人多加聯想，也嘖嘖稱奇。

一年一度的台南東山吉貝耍夜祭明日登場，轄區內的東河派出所也祭祀有平埔族祖靈，是全台唯一，派出所內的「阿立母」也要迎請回大公廨參加祭典，今天午間由東河里里長吳火生、東河社區發展協會里長洪界山、所長岩東華請阿立矸仔回娘家，並派警車親自護送回大公廨「大團圓」。

吉貝耍夜祭將在12日展開，東河派出所在夜祭前夕恭迎「阿立母」回到大公廨團圓看戲參加祭典，就像道教的「進香謁祖」同樣慎重，在族內長輩見證下，先替阿立矸換上紅紙，象徵穿新衣，再獻上檳榔、米酒祭拜，請示「阿立母」動身，派警車護送回大公廨。

(中時 )