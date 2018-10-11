冷血男縱火奪6命暫逃死 英議員：令人振奮

湯景華2016年縱火，害死翁男家中6條人命，最高法院4日撤銷死刑發回更審、湯男暫逃死刑。(資料照，楊兆元攝)

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中時

男子湯景華涉縱火害6命，最高法院日前以未做精神鑑定撤銷高院死刑判決，發回更審，引發爭議，最高法院今天指出，判決當天剛好英國施凱爾議員（Keir Starmer MP）及雷紹爾律師（Saul Lehrfreund MBE）前往拜會，聽聞最高法院撤銷「湯景華殺人案件」並發回更審的判決，表示令人振奮，證明有最高法院對死刑量刑的重視。

英國議員一行人是於本月4日在英國在台辦事處代政治處處長斐哲熒陪同下前往拜會，由院長鄭玉山親自接待，雙方會談中分就死刑量刑之基準、推動人權公約等議題進行交流。

施凱爾議員及雷紹爾律師均表示，參訪當日聽聞本院撤銷「湯景華殺人案件」並發回更審之判決，令人振奮。院長鄭玉山則回應該案發回其一原因，係因卷內有精神官能症之病歷記載，然原審未委請醫學專家進行鑑定，並表示兩公約於2009年內國法化，最高法院審理案件皆遵照國際公約及1984年、1989年聯合國經濟與社會理事會相關決議，雙方復就判處死刑之量刑準則、是否需強制進行精神鑑定、鑑定方式及品質進行探討。

現場陪同的法官並分享曾經承辦死刑案件之經驗，施凱爾議員進而介紹英國司法制度，逐一就精神鑑定與法官量刑之關係、死刑廢除後之替代刑罰手段詳盡說明，經由雙方間的熱烈討論，更加強對彼此司法制度的瞭解。但英國議員來台提廢死議題，也遭不少網友批評，要求先把酒駕在台撞死送報生卻潛逃回英國的林克穎引渡回台發監服刑。

(中時 )

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