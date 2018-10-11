新竹市生命線邀你來說故事分享生命時刻

前新竹市生命線協會理事長、市議員張祖琰表示，新竹市的自殺率已連續多年高於全國，相闗單位應正視此問題。（陳育賢攝）

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新竹市生命線協會將於影像博物館辦理「有故事的人」影展，並邀請各級學生來說故事，分享生命時刻。（陳育賢攝）
新竹市生命線協會將於影像博物館辦理「有故事的人」影展，並邀請各級學生來說故事，分享生命時刻。（陳育賢攝）

為響應2018世界心理健康日主題「在變遷世界中的年輕世代與心理健康」，新竹市政府與新竹市生命線協會將於13日起至27日的每個周末，於影像博物館辦理「有故事的人」影展，並邀請各級學生來說故事，分享生命時刻。

前生命線協會理事長、市議員張祖琰表示，這幾年新竹市的自殺率是高於全國的，依統計資料顯示2017年全國自殺人數是6.4人，而新竹市是10.8人，而且回看近幾年都是這樣的狀況，這個問題政府必須正視，希望有關單位共同來找出問題所在，讓自殺率下降。

新竹市的新生兒出生率是全國最高的，希望新竹孩子的心理與身體都能夠健康成長，我們不希望孩子長到青少年時期，它的自殺率卻是比較高的，期望大家共同來關注這個問題。

志工們則分享自己的親身經歷事件，以及如何踏上生命線志工這條公益之路，1位志工媽媽就表示，自己曾接獲親友來電，但當時他打電話給她時，她很無感也不知對方要自殺，結果這位親友真正尋短了，這件事一直讓她很遺憾且情緒無法平復，為了尋求1個出口，她來到生命線，希望透過專業訓練讓自己對自殺者透露的訊息能夠有敏感度，能夠挽回對方的生命，不要再有任何遺憾發生。

生命線協會理事長李文傑指出，此次辦理的「有故事的人」影展，將透過不同主題的電影，傳達各式各樣的人生故事，邀請市民踴躍參加。

此外，生命線也將舉辦「說故事的人」徵文活動，邀請全市各級學校學生上傳自己與家人的合照與美好回憶故事，每則文500至800字，將有機會獲得2500元以上的禮券或獎品，即日起至10月15日徵文。詳情可至臉書粉絲專頁「新竹市社區心理衛生中心」查詢。

(中時 )

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