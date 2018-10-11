超級變變變！越女假觀光非法入境 逃亡12hrs大變身

3名越南籍女子10日持假證件入境被逮，未料阮姓女子（左）被潛返前逃跑，12小時後才落網。（柯宗緯翻攝）

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假觀光，非法入境！3名越南籍女子10日中午搭乘越捷航空VJ858班機，從胡志明市飛抵台南機場，被海關發現持假護照企圖謀混入關，原本隔日一早要搭機遣返，未料其中1名40歲阮姓女子趁機逃跑，逃亡到台北，12小時後落網，從髮型到服裝全變了樣，儼然是「超級變變變」，後續將依入出國及移民法未經許可入國移送偵辦。

移民署高雄機場國境事務隊指出，3女昨午搭機飛抵台南航空站，移民署人員查核相關證件時，發現3人持變造文件企圖闖關，經報請台南地檢署檢察官偵查，預計今早搭乘第一班飛往越南班機遣返。

昨晚3人先被安置於移民署高雄機場國境事務隊「和風室」過夜，孰料晚間7時許，阮姓女子趁移民署人員忙碌之際，趁隙逃跑，混在出關旅客之中，囂張從入境大廳逃跑，接著跳上機場排班小黃往台北方向逃亡。

移民署人員發現阮女逃亡後，立即請航警高雄分局協助調閱小黃車牌，連夜以車追人，今晨7時許，發現阮女躲藏在北市內湖透天厝內，埋伏在場等候阮女出門逮補歸案，但她從髮型、衣服都變了樣，簡直判若兩人。

阮女（右）被逮時服裝與髮型全變了樣。（柯宗緯翻攝）

移民署表示，阮女明知無法入境，仍以身觸法，全案是否有相關犯罪集團協助容留、藏匿等犯罪情事，並將進一步追查。不過為何會出此重大紕漏，高雄機場國境事務隊三緘其口，僅說若有相關疏失絕對會扛責。

(中時 )

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