賴揆籲國人 配合施打公費流感疫苗

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今年執行流感疫苗接種計畫所需公費流感疫苗，因為疫苗供貨延遲，調整為「校園以外對象10月15日開打，校園11月1日開打」。行政院長賴清德呼籲國人，凡是接種計畫實施對象，包括50歲以上成人、6個月以上至學齡前幼兒，特別是年紀大、有高風險慢性病、抵抗力較弱的國人，請一定要配合施打，以保護自身及家人的健康。

衛福部表示，依今年3月21日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)、流感防治組聯席會議決議，同意採購世界衛生組織建議的2018/2019北半球三價流感疫苗，另接種對象與去年度相同包含50歲以上成人、孕婦、6個月以上至學齡前幼兒及潛在疾病患者等，共提供約600萬劑公費疫苗。至於開打時程因為疫苗供貨延遲，調整為「校園以外對象10月15日開打，校園11月1日開打」。

衛福部說，目前疫苗已依規劃順利陸續供貨配送，將如期在各縣市提供接種服務，今年除了有合約醫療院所提供服務外，也會有醫護人員至社區設點或至行動不便長者家中，提供民眾就近的服務。

衛福部同時建議，政府首長因經常往返各地督導施政及接觸人群，所以應接種流感疫苗。衛福部已安排於10月18日上午在行政院為各位首長及行政院同仁施打疫苗。

此外，衛福部也鼓勵非公費對象可自費接種疫苗，這幾年已有愈來愈多的企業基於持續營運的考量，提供員工接種，希望經濟部協助鼓勵更多企業跟進。

(中時 )

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