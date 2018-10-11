黨產會：中影未來需兩個月一次向黨產會提報支出

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中時

中影於9日被黨產會認定為國民黨附隨組織，資產遭凍結。11日上午中影派員前往黨產會討論之後動支事宜。會後黨產會發言人施錦芳表示，中影經費支出未來需兩個月向黨產會報一次。

施錦芳說，對於中影的各項營運業務，第一尊重中影後續行政救濟權力，第二在符合黨產條例許可要件和社會公益前提之下，黨產會將支持並協助中影的營運。第三中影11日一早就有去銀行針對支出款項有疑慮，中影馬上將提出10月需要會出的款項，黨產會將盡快許可這部分。對於11、12月份，希望中影在16號將需要的支出規模告知黨產會，由委員會審議。

有記者問到所以未來中影經費支出需兩個月向黨產會報一次？施錦芳回稱沒錯，並表示其中中影11日見面會談時有特別提到銀行融資部分，有些計畫已在洽談，銀行融資能否如期撥付，這部分黨產會要求中影將有哪些投資計畫，包括台中OT案、學校建教合作、梅花戲院整修等，盡快提出來。肯定本次見面溝通，讓黨產會了解現階段中影的營運規模，多溝通有助委員會加速審議，不至於影響中影運作，11日大致討論如上。

施錦芳還說到，中影會被認定為附隨組織，主要是因為資產來自於日產，但資產經過變形、轉換，經營者也變了，未來對中影要如何將其被推定的不當取得財產，黨產會要先認定哪些需返還，用資產返還還是股權返還，要看之後委員會的調查結果，才能進一步討論。

(中時 )

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