新北公費流感疫苗 15日開打

2018年10月11日 14:06 中時 譚宇哲

迎接冬季流感高峰，新北市準備90萬劑流感疫苗，於本月15日提供符合公費資格者施打，新北市衛生局副局長許朝程表示，去年累計93例流感併發重症數中，有多達86例未施打疫苗，50歲以上成人、幼兒及慢性病患者等都是流感併發重症高風險族群，應盡速施打

2018年中央政府公布的公費施打對象為50歲以上民眾、高風險慢性病患、罕見疾病患、重大傷病患、6個月以上幼童至高中職和五專1至3年級學生、孕婦及6個月內嬰兒的父母、幼兒園及幼托機構專業人員等。

許朝程表示，為擴大保護對象，新北市府另行採購2萬劑疫苗，將設籍新北市中低收、低收入戶及身心障礙者，與本市校園教職員、產後護理之家非醫事之工作人員、托育人員（含居家型保姆）及客運司機等一併納入公費疫苗接種，共提供90萬劑疫苗供市民。

許朝程指出，新北市去10月1日施打流感疫苗到今年3月統計，累計93例流感併發重症中，有86例（94％）未施打疫苗，另有76例（82％）為50歲以上民眾，接種疫苗是預防流感最有效的方法，疫苗接種後須2至4周才能產生足夠保護力，民眾應在冬天流感高峰期前儘速接種。

許朝程說，新北市今年提供公費流感疫苗接種的單位有611家合約醫院診所和29家衛生所，校園學生部分則將於11月1日當天媒合超過20家醫療診所專業醫護理人員前往施打，新北市也有490家醫院提供民眾自費接種，3價流感疫苗1劑300至800元間，4價流感疫苗1劑600至1300元間。

今年衛生局在11個都會區以1里1合約為目標，民眾可上衛生局網站或「新北市流感疫苗合約醫療院所動態查詢系統（www.flumap.ntpc.gov.tw）」定位功能，查詢住家附近公費或自費醫療院所的地址與服務時間。

(中時 )