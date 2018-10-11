劉樂妍舉國旗不怕被貼台獨 發長文解「跟周子瑜不一樣」

劉樂妍曬舉國旗照片。（圖／取自劉樂妍臉書）

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中時電子報
劉樂妍回應網友。（圖／取自劉樂妍臉書）

女星劉樂妍近年來將工作重心移往大陸，去年爆出「遼寧艦護台論」引發熱議，昨(10日)她曬自己舉著青天白日旗的照片，遭網友酸：「不怕被貼台獨？」今稍早她發長文解釋自己跟周子瑜不同，她愛五星旗、也敢拿青天白日旗，「就算你給我一面清朝的國旗，我也會拿。因為對我來說，那都是咱們『中國』的。」

劉樂妍昨在臉書分享自己高舉青天白日旗的照片，卻遭網友批評：「不是投共？舉什麼青天白日滿地紅旗？」、「原來你是台獨，招喚黃安」，稍早劉樂妍分析她拿國旗與周子瑜拿國旗不同，首先她明確知道自己是「中國人」，不論五星旗、青天白日滿地紅、或清朝國旗她都會拿。

然而劉樂妍說，周子瑜當時口誤指著國旗說「那是『台灣』的國旗」，劉樂妍認為「台灣的」這形容詞只有在對內說話時才能發生，對外只有一個選項「中國人」，「但是因為她年紀太小了，所以我們沒有人責怪她」。

劉樂妍最後說，台灣省沒國旗，只有中華民國有，「中華民國它就中國」，她熱愛自己國家的過去、現在、未來，當然敢大方地拿國旗，「所以黃安不會舉報我台獨，反之他搞不好，還覺得我很帥。因為我給你們這些沒知識的科普了『臺灣省沒有國旗』，『中華民國就是中國』，『中華民國就是曾經的中國』這三件事！」

(中時電子報)

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