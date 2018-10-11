影》酒後吐真言! 通緝男詭異姿勢倒路邊被警逮

2018年10月11日 14:39 中時 馮惠宜

台中35歲張姓男子自民國99年起因詐欺等5案，遭台中、桃園、台北地檢署及地方法院發布通緝，因畏罪不願面對司法躲藏將近8年，沒想到於國慶日前夕喝醉路倒在騎樓，警察上前關心時還胡言亂語，最後竟誠實報上自己的身分證字號，直到酒醒後驚覺自己在派出所，趕緊辯稱報錯身分，但警方查證後確認通緝犯就是張男本人，將他依法逮捕移送歸案。

台中市警察局第二分局立人派出所邱姓、何姓警員於10月9日上午6時許擔服巡邏勤務，經過北區華興街時發現一名男子以奇怪的姿勢躺在騎樓的汽車引擎蓋上，便上前關心，一靠近就聞到濃濃酒味，好不容易叫醒男子，卻不停胡言亂語。

警方請他拿證件時，還拿出千元鈔票，甚至說自己就住在這邊，不停對警方微笑，最後警方詢問他身分證字號，張男也很誠實直接報給警方，一查竟發現張男自民國99年起至103年間已被發布5案通緝，立即將酒醉的張男帶回派出所，沒想到一回到派出所，張男就突然驚醒，這才發現自己剛剛「酒後吐真言」，趕緊向警方辯稱自己剛剛報的是弟弟的身分證字號，天真地以為可以躲過，但警察可沒這麼好騙，指紋一按就確認張男的身分，當場將張男逮捕上銬。

張姓通緝犯當天喝醉後欲返家，卻因體力不支躺在騎樓的汽車上引來警方關心。(馮惠宜翻攝)

經警方了解，張姓通緝犯當天喝醉後欲返家，卻因體力不支躺在騎樓的汽車上，沒想到這怪異的睡姿引來警方關心，現在要面對一直逃避的刑期，讓張男再也笑不出來，直呼：「以後不敢喝酒了！」

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(中時 )