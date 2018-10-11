4成男性都有！弟弟上長小顆粒 會癢的最恐怖

4成男性都有！生殖器上長東西不一定是性病。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/ 綜合報導

生殖器上長東西令人恐慌，甚至會擔心自己是不是得了菜花？部分男性反應，自己的生殖器前端，有時候會有一圈白白黃黃很像粉刺的東西，不知道究竟是什麼？醫師表示通常是「陰莖珍珠狀丘疹」，約4成男性都有，但如果會發癢，有可能是其他更可怕的疾病。

根據醫學網站《medicalnewstoday》報導，陰莖珍珠狀丘疹最常圍繞著陰莖的冠狀溝生成，大小和顏色可能因個人而異，通常呈現白色或粉紅色，直徑在1至4毫米之間，類似小丘疹。當陰莖勃起時，陰莖丘疹會以環狀圍繞在龜頭的基部周圍。

報導指出，有百分之八至百分之四十三的男性患有這種狀況，沒割包皮的男人更常見，目前還不知道是什麼原因引起。陰莖珍珠狀丘疹不會導致任何其他症狀，過一陣子後通常會自動消失，也不會擴散到其他地方，但若丘疹部位開始發癢或有任何不適，就表示可能不是陰莖珍珠狀丘疹，而是其他更可怕的疾病。

雖然陰莖珍珠狀丘疹不是性病，也不會透過性行為傳染，但由於與尖銳濕疣，也就是俗稱的「菜花」看起來頗像，經常被誤認為是性病的症狀，有人甚至會懷疑自己得了菜花。

醫師表示，陰莖珍珠狀丘疹無法預防，也不需要任何特殊的治療；菜花通常面積較大，形狀較像花椰菜，而且陰莖以外的區域如陰囊或肛門也會受到感染，如果無法分辨，建議還是前往醫療院所，請醫師協助診斷。

(中時電子報)

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