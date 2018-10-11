台南》黃偉哲宣布參加辯論會 高思博：樂見他正面迎戰

2018年10月11日 14:15 中時 程炳璋

由電視台、成大學生會與台南社區大學合辦的台南市長辯論會27日登場。先前遲未點頭的民進黨台南市長參選人黃偉哲，11日確認參加辯論，聲明配合主辦單位的時間與規則，期待一場君子之爭。國民黨台南市長參選人高思博回應「樂見他正面迎戰」。

黃偉哲之前對成大學生會舉辦的辯論會遲未表態，遭其他對手攻擊姿態過高，黃偉哲陣營發言人郭國文回應，部分對手或團體，認為黃偉哲不願參與辯論，完全不是事實。

郭國文表示，上次沃草與台南新芽舉辦的「台南市長給問嗎」政見發表會，黃偉哲準時抵達，還在台下聽完高思博的政見，才上台發表。顯見黃偉哲重視主辦單位的規則，也尊重對手發表的時間。

郭國文強調黃偉哲從來就沒有拒絕互動與辯論，他舉與無黨籍台南市長參選人林義豐近日互訪為例，雙方都在激烈的市長選舉競爭中，表現出君子風度，是台南市民期待已久的君子之爭，台南市作為台灣文化首都，更該在民主選舉中，展現風度與理性，而非一味的抹黑與攻訐。

黃偉哲提到，這次市長選舉不是藍綠之間互鬥，而是政策與理念的競爭。他會積極準備這場辯論，希望用對這座城市的願景來打動市民，同時也會回應青年與公民的訴求。

高思博對黃偉哲的加入表達高興，但補充說明台南新芽舉辦的「台南市長給問嗎」一開始皇偉哲陣營也不願表態參加，直到日新芽理事長嚴婉玲還在網路上發表一篇文章直指黃偉哲尚未點頭參加，才逼黃偉哲表態加入，並非黃陣營所述積極找機會向市民闡述理念。

(中時 )