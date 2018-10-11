最火工讀生! 丟一根菸蒂燒毀科技公司 判賠341萬

2018年10月11日 14:50 中時 李文正

余姓學生在新北市汐止一間電腦維修公司擔任工程師，2015年5月1日晚上9點多大樓3樓吸煙區抽菸，但他未將煙蒂完全熄滅，丟入垃圾桶後，引燃裡面的的廢紙，造成大樓3、4樓失火，所幸及時撲滅、無人傷亡，但電腦公司的庫存商品部分毀損，老闆因而向他求償，士林地院審結，判決余須賠償341萬，全案仍可上訴。

余從花蓮北上在汐止一間銷售3C零組件、電腦維修的科技公司當工讀生，案發當天9點40分，他將煙蒂丟棄在垃圾桶內，不慎引燃裡面的垃圾、廢紙，造成3樓對外鋁窗被燒到變形、4樓、5樓天花板被燻黑，庫存商品因火災受損。

老闆說，事發隔天余就到他辦公室哭訴，坦承火災與他有關，還說「不知道怎麼才對得起家人，還有兩個小孩，不知道該如何負責、很想死、很想自殺，印象中明明有把煙蒂熄滅，不知道為何會燒起來！」

老闆告訴法院，他很心疼這個小孩，還幫忙隱瞞3個月，繼續讓他在公司工讀，在他結束工讀前告訴他：「不奢望現在有能力還錢，但這筆金錢不是一筆小數目，公司損失快500萬，希望你簽200萬的賠償協議」，並要他帶回家，跟哥哥、姊姊、家人討論一下。

但余隔天拿了一捆10萬現金交給老闆後就改口，完全不承認這件事，在法院審理時，否認火災與煙蒂有關。而法院依新北市消防局火災調查紀錄表，認定是微小火種蓄熱起火燃燒，認定余必須負起火災的賠償責任。

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(中時 )