中影拍愛國片只為歌頌國民黨軍？丁守中痛批黨產會

2018年10月11日 14:19 中時電子報 綜合報導

行政院不當黨產委員會做出中影公司為國民黨附隨組織的行政處分，並稱中影當年許多愛國戰爭片只是為配合「打造國民黨驍勇善戰的一面」。國民黨台北市長參選人丁守中痛批黨產會荒謬，並強調這些愛國電影裡歌頌讚揚的是國軍，是中華民國的軍人、軍隊，不是國民黨軍，國軍英勇犧牲、為國捐軀的光榮戰史被一筆勾銷，讓人覺得黨產會不只倒行逆施，更是在「侮辱整體國人的智商」。

他也質疑，按黨產會說法，林青霞飾演的楊惠敏，到四行倉庫為八百壯士獻旗，是向國民黨致敬嗎？柯俊雄飾演張自忠，在「英烈千秋」裡自殺殉國，殉的是國民黨？高志航壯烈成仁，「筧橋英烈傳」拍得清清楚楚，難道空軍志航基地、志航路也要跟著改名？

丁辦發言人詹為元也說，黨產會的荒謬觀點就跟先前民進黨副秘書長徐佳青說823炮戰與民進黨無關一樣，就是要全盤否定國軍的貢獻，二者之間一脈相承，荒腔走板。

丁守中今天在臉書PO文作了以上表示。他也說，民進黨執政失能，政績一塌糊塗，但看到作為東廠附隨組織的黨產會對中影開鍘的諸多理由更為荒謬，他也反問，「國軍驍勇善戰打的是抗日戰爭，或與共軍血戰，又有何不對」！中華民國的國軍被民進黨說成是國民黨軍，黨產會的口氣「豈不跟對岸如出一轍」？

丁守中也質疑， 黨產會與民進黨為激化政黨對決，透過政治鬥爭、清算激化對立，催動綠營基本盤，並不讓人意外，但用到如此輕侮國人智商的理由，「難不成真是東廠上身嗎」？

(中時電子報)