年青人要就業要高薪 打倒派系黑金拼經濟 捍衛國旗等於捍衛和平

2018年10月11日 14:28 中時電子報 綜合報導

為解決年青人就業及低薪困境，國民黨縣長候選人吳育仁10日邀請對嘉義政治生態非常了解，當過省主席的前勞委會主委趙守博與青人交流會談，趙守博認為嘉義縣的政治生態長久以來都是黑道介入變成黑金政治，由派系少數人操縱的局面。吳育仁「打倒派系黑金」，代表清流政治，是改變嘉義的開始。民進黨執政民不聊生應該給予教訓；好好拼經濟年青人才有出路。吳育仁並舉辦嘉義縣17年來首次升旗典禮，吸引關心這塊土地的年輕新住民參加。

吳育仁 提供

趙守博表示，台灣經濟陷入困境，民進黨中用執政倒行逆施有很大的關係。嘉義縣則是多年來由派系操緃，縣府、農會少數人說了算，想的是誰佔那個位置，功能大打折扣，對地方的發展造傷害。過去要買阿里山茶送禮經常買不到，現在變成滯銷賣不出去。農產品賣不出去，人才留不住，人民不好過，和民進黨為了自己榮華富貴而為非作歹有很大的關係。

吳育仁 提供

對於趙守博提出吸引年青人返鄉，推行農業企業的方向，吳育仁非常贊同。如果當縣長，首先就要替有意經營農業企業的年青人解決土地的問題。成立土地媒合租賃中心，推動青年學生農村實習打工度假制度，體驗農業經濟生活。對於農業大縣，雲嘉40%土地被列為農業用地管制，不能像台北南港、彰化田尾有機會土地重劃成商業或住宅區享受增殖，也應該創造環境，讓年青人回來經營。

吳育仁 提供

有幾位青農得知趙守博來為吳育仁加油打氣，特別前來交換意見。有種茶青農說，年青人失業、農業缺工、山區限建及行政和農會系統被派系把持，造成農村發展困境，收入不足糊口，年青人不會回來。茶葉包裝業則說，從茶葉包裝材料嚴重萎縮來看，兩年來市況真的變很差。

一位人力資源教授表示，台灣農業的優越感還停留在20年前的印象，如蘭花比起荷蘭產值差多了。鳳梨、香蕉等水果品質不是那麼穩定，盛產常賣不出去；技術協助穩定品質，協助外銷是政府的責任。他表示，以色列教導孩子不要一直重複同樣錯誤的方法妄想成功，應該改變方法。就像選舉，要出來選對的人，才能改變，才有成功的可能。

嘉義縣17年來第一次，有新住民、原住民及熱愛國旗人士參加的中華民國雙十國慶升旗典禮，10日上午在國民黨嘉義縣長候選人吳育仁中埔服務處舉行。同時開放民眾暢所欲言對國旗的看法，有新住民帶小孩來認識媽媽認同的新國度；捍衛國旗莊嚴儀式，充滿歡樂感人的氣氛。

吳育仁表示，中華民國青天白日滿地紅國旗，是國際及兩岸隱而不顯的最大公約數，只要這面旗幟還在，就是兩岸和平避免戰爭的護身符。近來看大陸連戲劇，出現青天白日滿地紅旗的場面不再是忌諱可以印證。但民進黨心中無國旗，把它當做台獨的遮羞布在用；當它不存在的時候，台灣會變成怎樣難以想像。

有退休飛行員表示，過去為何、為誰而戰非常明確，現在的飛行員若為台獨而戰會心不甘清不願。若以戰力來評估，我為第二代戰機，對岸已經升級為第4、5代戰機，戰無勝率。若打到陸戰，可說戰爭已經結束了。因此，捍衛中華民國，才是避免戰爭的保證。

有越南來的新住民媽媽帶著三個小孩，臉上都貼著國旗貼來參加。她說，來台灣找到愛，是第二個故鄉。小孩是道地的台灣人，和她都是中華民國的國民，帶小孩來參加是最好的認同愛國教育，希望一家人能夠在和平繁榮之地安身立命。

(中時電子報)