質疑改制違憲 水利會批「農田水利法」修法草率

2018年10月11日 14:44 中時 游昇俯

全國包括桃園農田水利會在內的10個水利會共同連署，批評「農田水利法草案」修法草率，11日由桃園農田水利會顧問陳昭南代為遞交陳情書。陳情書指出，未來水利會改制公務機關，財產收歸國有，有違憲之虞，並且依據草案，農業水權都是主管機關說了算，傷害農民權益，對於水汙染防治、農田水利事業作業基金運作、人事制度等也都缺乏審慎規劃。

水利會陳情書附件提及，農田水利會是農民會員直選之自治團體公法人，須受憲法保障，改制恐有違憲之虞；主張公法人之財產即公有財產，「是法律上無依據的笑話」，若要改為國家所有，便須依法徵收或價購，才不違背憲法保障財產權的意旨。

陳情書並主張，農業用水水權應保留在農民身上，不能由主管機關「代持」，但依據草案，改制將取消水利會原有民主審議制度，與農民切身相關的農業用水水權，都是主管機關說了算，侵害農民權益。

草案將農田水利主管機關擴權兼管水汙染防治業務，侈言「跨部會分工合作」，但條文並卻未談及分工合作機制，未來恐造成農業用水水汙染防治權責混淆。

農委會未來將設置農田水利事業作業基金支援水利會運作，但作業基金需向使用人收取合理費用「循環運用」，陳情書中也批評，農委會過去打壓會費，造成水利會業內收入不足支應基本管理營運，再透過補助農民繳納會費，營造水利會仰賴政府資金始能續存的假象，直言設置作業基金根本是「一場騙局」。

此外，水利會陳情書也對草案涉及現行水利會人事是否適用中央人事法規，灌區外灌溉設備權屬不明等存有疑慮。

農委會農田水利處副處長陳衍源今日代表接受陳情，他表示，水利會改制公務機關已在立法院通過，在109年正式改制前，整個過程及相關法案都會在立院充分討論，並且會跟水利會溝通，沒有違憲之虞；他並指出，水利會財產來源多元，未來成立基金，會專款專用於農田水利事業。

陳衍源並說，各地方水利會改制後成為農田水利署分署，將賦予部分公務人員水質查緝之責，以此機制改善灌溉水質，農民的水權也將由分署來申請，不會影響農民農業用水權益。

(中時 )