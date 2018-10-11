高雄》「幫我回家」廣發重新上架 管碧玲：證明是韓陣營所為

民進黨高雄市長參選人陳其邁（中）11日北上與同黨立委在立法院舉行衛武營國家藝術文化中心開幕前記者會，打出建設牌，強調即將啟用的衛武營國家藝術文化中心等工程都是民進黨對高雄的建設成果。(中央社)

友善列印
中時
郭建伸

韓國瑜支持者製作的《幫我回家》影片爆發抄襲爭議，創作者揚言提告。對此，陳其邁競選發言團召集人、綠委趙天麟說，非常遺憾來自韓陣營支持者的群組大量散播斷頭影片、移花接木的北漂影片，且觀察到影片下架後又上架，雖宣稱有剔除涉及著作權部分，但事實上根本沒有。綠委管碧玲則直指，下架後又上架，整個過程證明是韓陣營所為，而不是粉絲所為，實在無法理解這候選人的品質。

趙天麟說，候選人對待文宣品的態度，關乎於當選後的市政態度，但韓國瑜的北漂影片被踢爆抄襲之後，韓國瑜的態度竟認為這是創意、無傷大雅，連一句道歉都沒有聽到。

趙天麟質疑，一個對法律、著作權不尊重的候選人，怎麼會期待他當市長後，能尊重城市發展中涉及的法律、創意呢？希望韓國瑜能約束自己以及自己的支持者。

管碧玲說，《幫我回家》影片涉及的事情非常嚴重，不僅侵犯製作單位的智慧財產權，也對影片中人物的肖像權、人物多重民事侵權，甚至營造假民意，卻輕輕撇清影片都是剪輯而來，完全是對著作權是反教育。

民進黨高雄市長參選人陳其邁說，台北是政治經濟文化中心，自然就匯集更多資源在北部，不管是北漂還是高雄城市轉型，都是中南部縣市面臨的問題，他也有很多電機系同學都待在新竹。

陳其邁說，「漂來漂去，漂來漂去，去算離開也有很多人會進來」，如果要算年輕人離開，台北市算是最多，但也有很多年輕人移入，認為不能只算有多少人離開。

陳其邁說，他深刻理解產業轉型的痛苦，民進黨執政這些年解決很多問題，強調他「不是忙於抱怨、批評的市長候選人」，認為韓國瑜也應說明如何解決高雄轉型的困難，不要再用片段數字評價，對高雄市民也不公平。

(中時 )

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