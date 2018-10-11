高雄》「幫我回家」廣發重新上架 管碧玲：證明是韓陣營所為

2018年10月11日 14:37 中時 郭建伸

韓國瑜支持者製作的《幫我回家》影片爆發抄襲爭議，創作者揚言提告。對此，陳其邁競選發言團召集人、綠委趙天麟說，非常遺憾來自韓陣營支持者的群組大量散播斷頭影片、移花接木的北漂影片，且觀察到影片下架後又上架，雖宣稱有剔除涉及著作權部分，但事實上根本沒有。綠委管碧玲則直指，下架後又上架，整個過程證明是韓陣營所為，而不是粉絲所為，實在無法理解這候選人的品質。

趙天麟說，候選人對待文宣品的態度，關乎於當選後的市政態度，但韓國瑜的北漂影片被踢爆抄襲之後，韓國瑜的態度竟認為這是創意、無傷大雅，連一句道歉都沒有聽到。

趙天麟質疑，一個對法律、著作權不尊重的候選人，怎麼會期待他當市長後，能尊重城市發展中涉及的法律、創意呢？希望韓國瑜能約束自己以及自己的支持者。

管碧玲說，《幫我回家》影片涉及的事情非常嚴重，不僅侵犯製作單位的智慧財產權，也對影片中人物的肖像權、人物多重民事侵權，甚至營造假民意，卻輕輕撇清影片都是剪輯而來，完全是對著作權是反教育。

民進黨高雄市長參選人陳其邁說，台北是政治經濟文化中心，自然就匯集更多資源在北部，不管是北漂還是高雄城市轉型，都是中南部縣市面臨的問題，他也有很多電機系同學都待在新竹。

陳其邁說，「漂來漂去，漂來漂去，去算離開也有很多人會進來」，如果要算年輕人離開，台北市算是最多，但也有很多年輕人移入，認為不能只算有多少人離開。

陳其邁說，他深刻理解產業轉型的痛苦，民進黨執政這些年解決很多問題，強調他「不是忙於抱怨、批評的市長候選人」，認為韓國瑜也應說明如何解決高雄轉型的困難，不要再用片段數字評價，對高雄市民也不公平。

(中時 )