市議員陳世凱為民請命 爭取捷運G15九德站增設i-bike站

2018年10月11日 14:55 中時 陳世宗

台中市i-bike系統自上線營運以來廣受民眾換營使用率逐漸提升，市議員陳世凱爭取烏日區增加設置密度，方便更多民眾使用！陳世凱、九德里長候選人陳美香11日邀集交通局等相關單位於捷運G15九德站辦理增站會勘。

台中捷運即將通車，屆時將會有大量搭車人潮，九德里為全台中第三大里，人口數也接近兩萬人，但在捷運G15站卻無i-bike站可供民眾騎乘作轉乘接駁用，為達到民眾轉乘的便利性，希望相關單位能夠增設i-bike站。

陳世凱指出，iBike具備低汙染、低能耗的環保特性，利用iBike通勤的人也愈來愈多，除作為大眾運輸系統的第1哩路及最後1哩路的接駁工具外，也能漫遊台中巷弄之間，廣受市民歡迎，很多民眾反映希望盡速建置i Bike場站，方便更多人使用。

目前台中市i-bike站已經建置超過300站這大大了提升民眾轉乘的便利，也間接帶動城市的發展。台中捷運即將營運在即，九德里是全台中市第三大里，且學生人數眾多的明道中學也位於捷運G15站附近，屆時將會為此站帶來眾多搭乘人潮。

陳世凱表示，在捷運G15站卻無設立i-bike站，將造成民眾轉乘的不便！在台中市區各捷運站周邊皆設有i-bike站，例如捷運文心森林公園站，交通不應有城市差距，他要求相關在G15站也應設立一i-bike站來增進民眾的便利。

台中市交通局指出，因今年的300站i-bike已完成規畫，故烏日九德站將在明年納入規畫建置。九德里長候選人陳美香說，烏日區的i-bike使用率很高，如在捷運G15站增設i-bike站點，不但可提升i-bike的使用率，也可達到提升台中捷運運量提升的效果。

(中時 )