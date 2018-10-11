害死凌雲徹後慘領便當 「進忠公公」殺青崩潰痛哭

2018年10月11日 14:36 中時電子報 蔡曉婷

蔣雪鳴先前出席《如懿傳》發表會。（圖／取自蔣雪鳴微博）

蔣雪鳴發表殺青心得。（圖／取自蔣雪鳴微博）

大陸劇《如懿傳》昨(10日)迎來劇情重要轉折點，除了「如懿」周迅終於心死，在「乾隆皇上」霍建華面前斷髮，由男星蔣雪鳴飾演的進忠公公也被「炩妃」李純窩裡反親手陷罪害死，昨晚蔣雪鳴分享演出《如懿傳》的心情經歷，透露他起初因無法背好台詞拖累劇組，最後又因太過入戲，殺青後崩潰痛哭。

《如懿傳》劇情進入倒數，「凌雲徹」為護如懿清白選擇死亡後，前天晚上「進忠公公」蔣雪鳴便預告：「心疼如懿、心痛淩雲徹！然後突然回過神兒……哦哦哦我幹的，竟然是我幹的！應大家呼聲，我去給進忠熱便當了」，昨播出的劇集中果然迎來進忠公公的結局。

蔣雪鳴昨深夜分享，能參加《如懿傳》劇組自己三生有幸，大家一起拍戲了9個月，從夏、秋、冬，最終在春天殺青，他自曝開鏡前一天自己輾轉難眠，果然第一天拍戲時搞砸了，前一周背好的台詞一個字都想不起來，「那一身蟒袍成為了我手足無措的累贅。我完全不是他」。

幸好最後蔣雪鳴進入狀況，到了殺青這天更發現自己完全變成了他，「那一身蟒袍成為了我的戰甲」，更有著滿滿不捨，晚上去餐廳吃飯時，蔣雪鳴終於忍不住蹲在一旁痛哭，他明白觀眾有多恨這個角色，「但我也的確很愛他，我們朝夕相處了九個月，從我陌生的看著他到變成他再到離開他，我不捨！而此時，再見了，進忠！謝謝你的陪伴～」。

(中時電子報)